الجيزة: رفع 3800 حالة تعد وإشغال للمنشآت التجارية والمقاهى بحدائق الأهرام

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وفى ذلك الإطار تابع محافظ الجيزة جهود أجهزة المحافظة ممثلة فى حى الهرم وقطاع هضبة الأهرام وشرطة المرافق لتنفيذ حملات لرفع الإشغالات على مدار يومين بالقطاع (أ، م، ز، ص، ح) وشوارع الجيش والضغط العالى.
وقد تابع محافظ الجيزة، جهود الحملات والتى أسفرت عن تحرير 33 محضرا لمحلات مخالفة ورفع ومصادرة 3800 حالة إشغال ضمت كراسى وشيش وثلاجات وإستاندات وشاشات عرض وعربات مشروبات وتروسيكلات باعة جائلين وقد تم رفع كافة حالات الإشغال مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإيداع المضبوطات مخازن قطاع هضبة الأهرام.
وشملت حملات محافظة الجيزة بحدائق الأهرام غلق وتشميع عدد من المحلات لإدارتها بدون ترخيص كما تم إيقاف أعمال تحويل وحدات سكنية لمحلات تجارية وإزالتها.
كما تمكنت الحملات رفع 60 طن من المخلفات والرتش بعدد من قطع الأراضى بمحيط منطقة 305 ح، وشدد المحافظ على مواصلة جهود رصد المخالفات ورفع الإشغالات والمتابعة المستمرة على مدار اليوم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
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