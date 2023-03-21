السيدة انتصار السيسى تهنئ الأمهات: تحية اعتزاز لمن أوصت بها جميع الأديان

جدة - نرمين السيد - وكتبت السيدة انتصار السيسى، عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء: "أتقدم بالتهنئة إلى أمهات مصر فى عيدهن، فالأم هى الظهر الساند وطاقة العطاء والتضحية المتجردة من أى شروط، وهى الداعم الأول والأخير لأسرتها بلا حدود، فتحية اعتزاز وتقدير لمن أوصت بها جميع الأديان السماوية، وكانت الجنة تحت أقدامها". واختتمت قرينة الرئيس: "كل عام وكل أم بخير".

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