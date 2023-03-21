الإعلان الثامن عن منح المبادرة المصرية اليابانية للمرحلة الجامعية الأولى

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، عن فتح باب التقدم بالنظام التنافسى لمنح الإعلان الثامن للمبادرة المصرية اليابانية للتعليم، لقضاء (فصل دراسى، أو عام أكاديمى)، لطلاب المرحلة الجامعية الأولى للعام الدراسى (2023/2024).





وأكد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن هذا الإعلان يأتى فى إطار المبادرة الرئاسية لبرنامج "عقول المستقبل"؛ للاستثمار فى عقول شباب الوطن وبناء جيل واعى ومثقف من الشباب المصرى لديهم القدرات والمهارات للمساهمة فى بناء الجمهورية الجديدة.

وأشار الإعلان إلى أن موعد التقدم لهذه المنح يبدأ اعتبارًا من شهر مارس الجارى، وذلك على الموقع الإلكترونى لقطاع الشئون الثقافية والبعثات مع إرفاق جميع المستندات المطلوبة إلكترونيًّا، على أن يتم تسليم الملف الورقى شاملًا جميع أصول المستندات لإدارة البعثات.

ولفت الإعلان إلى أن آخر موعد للتقديم الإلكترونى، وتسليم الملفات الورقية لجميع أنواع الإيفاد هو 13 أبريل 2023.

وأوضحت الادارة المركزية للبعثات بالوزارة أن الدراسة تكون، لمدة فصل دراسى أو عام أكاديمى كامل للمرحلة الجامعية الأولى «بكالوريوس، ليسانس»، ويمكن لجميع التخصصات التقدم لهذه المنح، وسوف تتحمل البعثات جميع النفقات الخاصة بالبرنامج «التأشيرة – تذاكر السفر – الإقامة – المعيشة – رسوم الجامعة».

وأضاف الإعلان، أنه يشترط فى المتقدمين للمنح ألا يزيد سن المتقدم عن 22 عامًا فى تاريخ بداية الإعلان، وألا يكون مقيداً فى الفرقة الأولى أو الأخيرة (من تاريخ التحاقه بالجامعة) بجامعة مصرية حكومية أو أهلية، وأن يكون فى الصف الثانى أو الثالث الجامعى من تاريخ التحاقه بالجامعة، وأن يكون حاصلًا على 3.2 GPA أو جيد جدًا أو ما لا يقل عن 80% فى السنوات السابقة.

وأن يكون حاصلًا على 5.5 آيلتس فى اللغة الإنجليزية، أو 59 فى اختبار الـIBT الدولى ما عدا أقسام اللغة اليابانية فيجب تحقيق مستوى N3، بالإضافة إلى أن يكون هناك اتفاقية تبادل طلابى بين الجامعة المصرية الحكومية أو الأهلية التى يدرس بها الطالب وإحدى الجامعات اليابانية، ولا يسمح للطالب التقدم لأى جامعة أخرى.



يذكر أن الإدارة العامة للبعثات لا تتحمل أى نفقات عن اصطحاب الأسرة أو مرافقين لأى نوع من أنواع الإيفاد.

وللتعرف على المزيد من المعلومات حول نظام التقديم، والمستندات المطلوبة، وكذلك دليل إرشادى للطلاب بشأن نظام التعليم اليابانى والجامعات والمنح الدراسية المقدمة من الجامعات اليابانية، يمكن المتابعة والدخول على موقع قطاع الشئون الثقافية والبعثات من هنا.