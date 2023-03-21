حياة كريمة.. القوافل العلاجية تجوب البحر الأحمر (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وتم الكشف الطبى خلال شهر مارس على 1700 شخص، بعدما وصلت إلى محطتها الأخيرة، لإجراء الكشف الطبى على أهالى قرية الزعفرانة، التابعة لإدارة رأس غارب الصحية، شمال محافظة البحر الأحمر.

ويتم خلال القوافل العلاجية التابعة لمبادرة "حياة كريمة"، إجراء الكشف الطبى فى جميع التخصصات وصرف العلاج والأشعة، وكذلك التحاليل والتحويل إذا لزم الأمر للمستشفيات مجاناً.