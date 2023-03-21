الأنباء الكويتية تبرز تأكيد السيسى أهمية دور المرأة فى حماية المجتمع

جدة - نرمين السيد - ونقلت صحيفة (الأنباء) تحت عنوان "السيسى يصدر عفواً عن الغارمين والغارمات قبل رمضان" أن الرئيس قال - خلال الاحتفال بالمرأة المصرية والأم المثالية 2023 أمس فى مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة - "لن ننسى أن المرأة منذ عام 2013 حتى الآن لعبت دورا كبيرا فى حماية مصر، ففى 30 يونيو تصدرت المشهد وعندما طالبت بنزول المواطنين يوم 26 يونيو خلال شهر رمضان من نفس العام لإعطائى تفويضا، كانت المرأة هى محور الحركة والدافع وراء نزول كل أفراد الأسرة".
وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسى أكد إن المرأة هى التى قدمت الشهيد فداء للوطن، وهو يعد أصعب موقف تواجهه، مشيرا إلى أن المرأة تحملت الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد، وأن المرأة هى التى تتحمل أعباء التربية، لافتا إلى أن إعطاء الأولوية لبناء الإنسان وتوعيته عندما يكبر يعد محل اعتبار، حيث ستختفى فى هذه الحالة العديد من الظواهر السلبية مثل التنمر والتحرش وغيرها.
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