رؤية هلال رمضان.. الموعد بالدقيقة والطريقة

جدة - نرمين السيد - وتستطلع دار الإفتاء هلال شهر رمضان المبارك، اليوم الثلاثاء 21 مارس 2023 الموافق 29 من شهر شعبان لعام 1444 هجريا، بعد المغرب بنصف ساعة تقريبًا.

وتشير الحسابات الفلكية إلى أن رمضان 1444 هجريا سيكون أول أيامه فلكيًا يوم الخميس 23 مارس الجارى.

وحسب النصوص الشرعية "الرؤية" هى المعيار الشرعى لتحرى هلال رمضان، ووفقا للبيانات الفلكية فإن الدول التى ستتحرى هلال شهر رمضان اليوم الثلاثاء 21 مارس، ستكون رؤيته فى ذلك اليوم مستحيلة، بسبب غروب القمر قبل الشمس، ولحدوث الاقتران بعد غروب الشمس، وبالتالى ستكمل هذه الدول عدة شهر شعبان 30 يوما، ليكون يوم الخميس 23 مارس غرة شهر رمضان فيها.

وأعلنت دار الإفتاء المصرية، عن منهجها فى رؤية الهلال، قائلة إن الرؤية تكون لجميع الشهور، ولا تقتصر على الشهور التى تتعلق بها العبادات الشرعية الإسلامية؛ وهى شهر رمضان وشوال وذى الحجة؛ وحتى تنضبط رؤية هلال رمضان وهلال ذى القعدة، وذلك من أجل الوصول إلى أصوب تحديد لأوائل الشهور الثلاثة ذات الأهمية فى عبادة المسلمين.

وأوضحت أن الرؤية تكون عن طريق اللجان الشرعية العلمية التى تضم شرعيين وتضم مختصين بالفلك، وعددها 7 لجان، مبثوثة فى أنحاء الجمهورية فى طولها وعرضها، فى أماكن مختارة من هيئة المساحة المصريَّة ومن معهد الأرصاد بخبرائه وعلمائه، فيها شروط الجفاف وشروط عدم وجود الأتربة والمعوقات لرصد الهلال.

وتابعت: هناك رؤية بصرية نعتمدها مع الحساب الفلكي الدقيق، والحساب الفلكى يحدد لنا أمرين:

الأمر الأول: هو مكان نزول القمر، وبمعنى أدق: الإحداثيات التى ينزل فيها القمر فى هذا الشهر.

الأمر الثانى: هو كيفية غروب القمر.

وثبت فى الحديث الصحيح عن النبى، صل الله عليه وسلم، أنه كان إِذا رأى الهِلال، يقول: "اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ، وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ، وَالتَّوْفِيقِ لِمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى، رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللَّهُ".