الصحة تبدأ برنامجا تدريبيا لتعريف أطباء التكليف بالمسار الوظيفى

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن البرنامج التدريبى يستمر لمدة يومين لتدريب مديرى الرعاية الأولية، وتنظيم الأسرة، والطب الوقائى؛ للعمل على تنفيذ تلك البرامج التدريبية لأطباء التكليف من خلال محاضرات تتضمن عدة محاور أهمها، التعريف بالمسار الوظيفى والتدريبى للطبيب المكلف بوحدات طب الأسرة.
وأضاف المتحدث الرسمى، أنه تم تقسيم المتدربين لحضور كلا فى تخصصه، مشيرًا إلى تدريب مسؤولى الرعاية الأولية على خدمات الرعاية الأساسية التى تقدم بالوحدات، وقائمة الأدوية الأساسية التى يتم وصفها للمرضى، والتعريف بمعايير تسجيل واعتماد وحدات طب الأسرة، بالإضافة لكيفية التعامل مع ملفات وسجلات طب الأسرة.
من جانبها أكدت الدكتورة علا خير الله رئيس قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة والسكان، على أهمية تقديم كافة أشكال الدعم التدريبى والوظيفى لأطباء التكليف قبل استلام العمل بوحدات طب الأسرة بالمحافظات مشيرة إلى توحيد محاور التدريب على مستوى المديريات لتضم تعريف الأطباء المكلفين بالمسار التدريبى، والوصف الوظيفى، وخدمات طب الأسرة، وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وكذلك التطعيمات والخدمات الوقائية.
وأشارت "خير الله" إلى تقديم المشورة للطبيب المكلف باستمرار بما ينعكس بالإيجاب على أداء الطبيب والقيام بمهامه الوظيفية، وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة.
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