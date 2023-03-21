المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية يشارك باجتماع اللجنة العليا لتأمين الخدمات الطبية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 21 مارس 2023 10:30 صباحاً - نيابة عن الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، شارك الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية، باجتماع اللجنة العليا لتأمين الخدمات الطبية بمحافظة الإسماعيلية، والذي ترأسه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، لمتابعة مستجدات الوضع الصحي ومنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة الإسماعيلية ثالث محافظات تطبيق المنظومة.

وعَقِب الاجتماع، قام الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية، والدكتور مجدي بكر، مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية للشؤون الفنية، بمرافقة وفد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، خلال زيارتهم لمجمع الإسماعيلية الطبي، حيث تم تقديم عرض تفصيلى عن المجمع الطبي بالإسماعيلية بما يحتويه من أقسام بالإضافة لشرح قائمة حزم الخدمات والتدخلات الجراحية التى يقدمها مجمع الإسماعيلية الطبي، والخدمات المقترح تفعيلها وفق رؤية هيئة الرعاية الصحية، وبما يتماشى مع المعايير الدولية.

وخلال الزيارة أشاد الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بمستوى الخدمة الطبية المقدمة بمجمع الإسماعيلية الطبي وبأعلى معايير الجودة العالمية، معربًا عن فخره لوجود هذا الصرح الطبي المتميز بالمحافظة لخدمة منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل، فيما أشار الدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية، بأنه بحلول يونيو القادم ستكون جميع المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية معتمدة طبقًا للمعايير الدولية.

????هذا وقد ضم وفد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، كلًا من:-

▪️د. أحمد طه_ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية

▪️د. حسام أبو ساطي_ المدير التنفيذى للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية

▪️د. سعيد محمود_ مستشار الهيئة العامة للاعتماد

والرقابة الصحية لشؤون الافرع

▪️د. وائل الدرندلي_ عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة

▪️د. يوسف عبد الرحيم_ مدير فرع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالإسماعيلية

????وكان في استقبالهم، عدد من قيادات فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، وهم:-

▪️د. أحمد البرعي_ مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالاسماعيلية

▪️د. مؤمن القرقاري_ نائب مدير الفرع والقائم بأعمال مدير المجمع الطبي

▪️د. محمد نشأت_ مدير ادارة الرعاية الثانوية بهيئة الرعاية الصحية، والقائم بأعمال نائب مدير المجمع الطبي