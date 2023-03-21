محافظ القاهرة: التعامل بحزم مع التعديات على أملاك الدولة

جدة - نرمين السيد - شدد خالد عبد العال، محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع إدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة لرصد أى مخالفات وإزالتها على الفور والتعامل بكل حزم مع كل أشكال البناء المخالف أو التعديات على أراضى أملاك الدولة، والحفاظ على كل الأراضى التى تم استردادها.





جاء ذلك خلال الاجتماع الذى ترأسه محافظ القاهرة لمناقشة سبل رفع درجة الإنجاز بمنظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة، والسكرتير العام، والمساعد، ومدير النظم والدعم الفنى والمتغيرات المكانية بوزارة التنمية المحلية، ومدير المتغيرات المكانية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورؤساء الأحياء وعدد من قيادات المحافظة. وأكد محافظ القاهرة أن ملف منع البناء المخالف وإزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة يأتى فى مقدمة اولويات أجهزة محافظة القاهرة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالعمل بكل حزم لترسيخ دولة القانون والتصدى بكل قوة لملف البناء المخالف والتعديات على الأراضى أملاك الدولة ونهر النيل والأراضى الزراعية ورصد كل اشكال التعديات على المجارى المائية وإزالتها فى مهدها. وأشار محافظ القاهرة إلى أن منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة تعمل على رصد التعديات والمخالفات بشكل يومى ليتم التعامل الفورى معها، مشددًا على ضرورة تطبيق القانون وإزالة كل المخالفات فى المهد.

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