أهم الأخبار المتوقعة اليوم الثلاثاء 21 مارس 2023

جدة - نرمين السيد - القاهرة

تستطلع دار الإفتاء هلال شهر رمضان المبارك، بعد المغرب.

القاهرة

تفتتح وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد وحدة الاستثمار البيئى والمناخى، والتى تهدف إلى فتح أسواق الاستثمار الأخضر، ما يعزز من زيادة الاستثمارات البيئية والمناخية، وتحفيز الاستثمارات الخاصة فى مجال الاقتصاد الأخضر والمرونة المناخية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المحلية.

القاهرة

تعقد لجنة حماية اللغة العربية باتحاد كتاب مصر، مساءً، ندوة بعنوان "الإعجاز الخطى فى القرآن الكريم".

القاهرة

تنظم مؤسسة "كيميت بطرس غالى للسلام والمعرفة"، بالتعاون مع "المجلس المصرى للشئون الخارجية"، ندوة بعنوان "الصين فى عالم متغير"؛ لتسليط الضوء على دور الصين فى ظل التحديات والتغيرات التى يشهدها العالم.

القاهرة

يحتفل المركز القومى للترجمة، فى الساعة الثانية عشرة ظهرا، بتوزيع جوائز مسابقة ترجمة قصيدة الشاعر الكبير فؤاد حداد "ماورد وجنة" فى اليوم العالمى للشعر.

القاهرة

تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة احتفاليتها السنوية لتكريم المرأة المصرية، فى السادسة مساءً، بمسرح الجمهورية، ضمن احتفالاتها بأعياد المرأة، تكرم فيها نماذج ريادية ساهمت فى تنمية المجتمع ورفعة الوطن، كما يتم تكريم الأمهات المثاليات والاعتباريات بالهيئة، إضافة إلى تكريم عدد من مبدعاتها فى المجالات الفنية المختلفة.

الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية، من خلال قطاع المكتبات، حفل ختام مسابقة المدارس بعنوان "من سيربح المعلومة؟"، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وجمعية "كاريتاس- مصر"، وذلك بمركز مؤتمرات المكتبة.

الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية الحوار الثالث من منتدى "حوارات الإسكندرية"، تحت عنوان "تحديات النشر.. إشكاليات وحلول".

القاهرة

ينظم مركز مولانا آزاد للثقافة الهندية، التابع لسفارة الهند بالقاهرة، بالاشتراك مع اتحاد الكبادى المصرى بالقاهرة، دورة بطولة كبادى ليوم واحد، وذلك بنادى المقاولون العرب بمدينة نصر.

جدة

ينظم اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامى "يونا" ورشة عمل افتراضية، بعنوان "التداول الإعلامى لمصطلحات القضية الفلسطينية"، بمشاركة واسعة من خبراء إعلاميين، وممثلى وكالات الأنباء والمنظمات الدولية.

موسكو

يعقد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، فى موسكو، محادثات مع نظيره الصينى شى جين بينج، بمشاركة وفود من البلدين.

بكين

تزور وزيرة خارجية نيوزيلندا نانايا ماهوتا بكين، للقاء نظيرها الصينى تشين جانج، فى أول زيارة لوزيرة نيوزيلندية إلى الصين منذ أربع سنوات.