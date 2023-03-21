رئيس الهيئة العربية للتصنيع يشيد بالنماذج النسائية فى مجالات الإنتاج

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع اللوء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف، أن هناك العديد من النماذج النسائية المشرفة التى أثبتن قدرتهن على العطاء فى كافة مجالات الإنتاج وجميع المناصب القيادية والتنفيذية منذ تأسيس الهيئة، إلى جانب مساهمتهن الفعالة فى تقديم جيل نافع لنفسه وبلده.





جاء ذلك فى إطار الاحتفال السنوى بتكريم الأم المثالية بالعربية للتصنيع للعام الحالى 2023. وأعرب مختار عبد اللطيف عن سعادته بالمشاركة فى هذا الحفل الذى صار تقليدا سنويا للاحتفاء بالأم المثالية، تقديرنا وامتناننا داخل الهيئة العربية للتصنيع تجاه المرأة ودورها الهام والحيوى فى كافة مجالات الحياة، موضحا أننا نحتفل بقيم التضحية والإخلاص والعطاء والتفانى. وقام رئيس الهيئة العربية للتصنيع، خلال فعاليات الحفل، بمنح شهادات التقدير للأمهات المثاليات على مستوى مصانع وشركات الهيئة، حيث فازت منى السيد المتولى من مصنع حلوان للصناعات المتطورة التابع للهيئة بلقب الأم المثالية للهيئة العربية للتصنيع لعام 2023. كما حرص رئيس الهيئة على التقاط الصور التذكارية مع العاملات المكرمات والاستماع لهن فى حوار أخوى وأبوى ودى، موجها الشكر لهن على ما تبذلنه من جهد فى تربية أبنائهن إلى جانب تفوقهن العملى فى أداء مهام وظيفتهن. من جانبهن، أعربت المكرمات من الأمهات المثاليات بالهيئة عن سعادتهن بهذه الحفاوة الراقية والمشاعر الصادقة من رئاسة الهيئة العربية للتصنيع تقديرا لدورهن فى رحلة الحياة، متمنين دوام التوفيق والنجاح والسداد للهيئة قيادة وعاملين.

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