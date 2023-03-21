القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 21 مارس 2023 09:29 صباحاً - بعث الفريق أول محمـد زكى القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى ببرقيـة تهنئـة إلى السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبـة حلول شهر رمضان المعظم 1444هــ جاء فيها :

السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسى

رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة

يطيب لى أن أبعث لسيادتكم بأصدق آيات التهانى مقرونة بأطيب أمنيات الصحة والعطاء بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم ، داعياً الله القدير أن يعيده على سيادتكم والشعب المصرى العظيم بكل الخير واليمن والبركات .

كما يسعدنى أن أنقل لسيادتكم تهنئة رجال القوات المسلحة لكم بهذا الشهر الكريم الذى تتجلى فيه أعظم صور الترابط والإصطفاف لرفعة أمتنا المصرية ، مؤكدين تمسكهم بالقيم والمبادئ السامية لهذا الشهر المبارك والوفاء بالمهام والمسئوليات التى يحملون أمانتها ، لتظل قواتنا المسلحة قوية قادرة على حماية أمن مصر القومى والزود عن مقدرات ومقدسات شعبها العظيم .

وفقكم الله ورعاكم وأيدكم إلى ما فيه الخير لمصر وأهلها .

وكل عام وأنتم بخير ،،

كما بعث الفريق / أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للسيد رئيس الجمهورية بهذه المناسبة .

وأصدر الفريق أول / محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ، وكذا أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم 1444هــ .

كما أصدر الفريق / أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً مماثلاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ، وكذا أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بنفس المناسبة .