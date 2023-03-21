وزير الرى يصل نيويورك للمشاركة فى مؤتمر الأمم المتحدة للمياه

جدة - نرمين السيد - وصل وزير الموارد المائية والرى الدكتور هانى سويلم إلى نيويورك على رأس وفد مصرى رفيع المستوى للمشاركة فى فعاليات "مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة لعقد المياه" والمزمع عقده خلال الفترة من 22 إلى 24 مارس الجارى.





وكان فى استقبال وزير الرى، أسامة عبدالخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى نيويورك.

وقد التقى الدكتور سويلم - عقب وصوله - مع يوكو كاميكاوا المبعوث الخاص لرئيس الوزراء اليابانى للمؤتمر، حيث تم خلال اللقاء مناقشة الترتيبات الجارية للقيادة المشتركة للحوار التفاعلى الثالث "المياه والمناخ".

ومن المقرر أن يعقد الوزير لقاءات ثنائية على هامش المؤتمر مع الكثير من الوزراء وكبار المسئولين بالعديد من دول العالم والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالمياه.

جدير بالذكر أن "مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة لعقد المياه" يستهدف استعراض دول العالم التقدم المحرز فى تنفيذ أهداف "عقد العمل من أجل المياه (2018 – 2028) وتحديد العقبات التى تواجه تحقيق هذه الأهداف ووضع الطرق المبتكرة لدعم تنفيذها وتسريع التقدم فى هذا المجال، كما أنه من المقرر مناقشة خطة عمل مبادرة "التكيف فى قطاع المياه"، والتى أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضى (COP27).