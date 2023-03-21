القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسى بمناسبة حلول شهر رمضان

جدة - نرمين السيد - بعث الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، ببرقيـة تهنئـة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبـة حلول شهر رمضان المعظم 1444هـ.





وجاء نص البرقية:-

السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة يطيب لى أن أبعث لسيادتكم بأصدق آيات التهانى مقرونة بأطيب أمنيات الصحة والعطاء، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، داعيا الله القدير أن يعيده على سيادتكم والشعب المصرى العظيم بكل الخير واليمن والبركات. كما يسعدنى أن أنقل لسيادتكم تهنئة رجال القوات المسلحة لكم بهذا الشهر الكريم الذى تتجلى فيه أعظم صور الترابط والإصطفاف لرفعة أمتنا المصرية، مؤكدين تمسكهم بالقيم والمبادئ السامية لهذا الشهر المبارك والوفاء بالمهام والمسئوليات التى يحملون أمانتها، لتظل قواتنا المسلحة قوية قادرة على حماية أمن مصر القومى والزود عن مقدرات ومقدسات شعبها العظيم. وفققكم الله ورعاكم وأيدكم إلى ما فيه الخير لمصر وأهلها. وكل عام وأنتم بخير. كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ببرقية تهنئة مماثلة لرئيس الجمهورية بهذه المناسبة. وأصدر الفريق أول محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، توجيها لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة، وكذلم أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم 1444هـ. كما أصدر الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيها مماثلا لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة، وكذلك أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بنفس المناسبة.

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