حياة كريمة تهنئ الأمهات بعيدهن: ندين لهن بكل معانى الحب

جدة - نرمين السيد - وكتب الحساب الرسمى للمؤسسة: "كل عام وكل أمهاتنا بخير بمناسبة عيد الأم، وفى هذه المناسبة الطيبة التى ندين فيها بكل معانى الحب لأمهاتنا، تؤكد مؤسسة حياة كريمة أنها تضع الأمهات المكافحات والأرامل ضمن أولوياتها، فبلدنا مليئة بنماذج المثاليات المضحيات من أجل أسرهن".

واختتم: "كل الدعم لأمهاتنا.. وكل عام وكل أم بخير".

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