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حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاربعاء 22-3-2023

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حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 21 مارس 2023 08:22 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الاربعاء 22-3-2023

مهنياً: احذر الأخطار في حال جازفت في مجالات دقيقة، وانتبه لاستقرار موازنتك، ولا تحمّل نفسك أكثر مما تستطيع.

عاطفياً: حياتك الاجتماعية غنية وخصوصاً في الأعياد حيث تجتمع بالعائلة والأصدقاء برفقة الشريك..

صحياً: لا تدع نفسك تحت ضغوط نفسية كبيرة، أنت بحاجة لاستنشاق الهواء والخروج إلى الطبيعة.

حظك اليوم برج الثور الاربعاء 22-3-2023

مهنياً: قرارات مصيرية حازمة، تجد نفسك مضطراً إلى اتخاذها في ظروف صعبة، وهذا تكون له ارتدادات..

عاطفياً: علاقة قديمة قد تعود إلى الواجهة بعد فراغ ملحوظ، لكن يستحسن توضيح الصورة حتى لا تندم مجدداً.

صحياً: مرافقة الأصدقاء أو المقربين في رحلات ترفيهية تضمن لك عافيتك وحيويتك.

حظك اليوم برج الجوزاء الاربعاء 22-3-2023

مهنياً: كل شيء يسير في مصلحتك، فكن على استعداد لتقبل ما يعرض من مشاريع قد تعود عليك بفائدة كبيرة.

عاطفياً: وجود أشخاص يدعمونك اجتماعياً قد يولد بينك وبين أحدهم علاقة مميزة يمكن أن تتحول إلى حب.

صحياً: أنت معرض لإصابة بالتعب نتيجة الانهماك المتواصل في العمل، لذا عليك أن تنال قسطاً وافياً من النوم وتناول المغذيات.

حظك اليوم برج السرطان الاربعاء 22-3-2023

مهنياً: قد تعطي توظيفاتك مردوداً جيداً وتزداد أرباحك لكن الإمساك بزمام الأمور..

عاطفياً: الشريك ليس مضطراً إلى تحمل ردود أفعالك، فهو قدم الكثير تجاهك وعليك أن تبادله بالمثل سريعاً.

صحياً: لطالما كنت مثالاً للطباع الهادئة. لذا، لا تنفعل اذا كنت ترغب في الحفاظ على الصورة التي أظهرتها للآخرين.

حظك اليوم برج الاسد الاربعاء 22-3-2023

مهنياً: مستفيداً من نصائح الزملاء وخبرتهم يمكنك أن تزيد من مدخولك وتحسن استثماراتك.

عاطفياً: تكثر الصدامات وتعاني على الأرجح عدم تفهم الحبيب حاجاتك الشخصية أو عدم تقديره رغبتك في بعض الحرية.

صحياً: تمر بفترة متشنجة تنعكس توتراً شديداً في الأعصاب، سيطر على نفسك وحاول أن تسترخي ولا تهمل حالتك هذه.

حظك اليوم برج العذراء الاربعاء 22-3-2023

مهنياً: مشاريع جديدة بالجملة، لكنّ المطلوب خطوات مدروسة ومؤكدة تعيدك الى دائرة الضوء مجدداً.

عاطفياً: استقرار وسعادة لافتة في العلاقة بالشريك، ما يترك انعكاسات إيجابية إضافية ويولّد ارتياحاً.

صحياً: تؤثر الضغوط في صحتك، أنت بحاجة إلى المزيد من الراحة الجسدية، خذ قسطاً كبيراً من النوم أو الاسترخاء.

حظك اليوم برج الميزان الاربعاء 22-3-2023

مهنياً: تتمتع بجو مريح وتطمئن الى حسن خياراتك الماضية ويطرأ ما يؤكّد لك ذلك.

عاطفياً: تشعر بنفسك جذاباً وفي أفضل حالاتك، وكأنك خضعت لعملية تغيير شاملة.

صحياً: هدوء وتوازن صحي ينتظرانك هذا اليوم لكنك تعيش حالة من الإثارة الفكرية والعصبية لتحمسك الشديد لأمر عاطفي أو مهني.

حظك اليوم برج العقرب الاربعاء 22-3-2023

مهنياً: حذار نزاعات قد تتفاقم، تحتاج إلى حليف قوي ونافذ وليس إلى المزيد من السلبيات.

عاطفياً: تشهد هذا اليوم اضطرابات كثيرة وخصوصاً مع المقربين والعائلة والجيران، إذ تحاول فرض آرائك عليهم ما ينعكس سلباً عليك.

صحياً: عليك الاهتمام بصحت هذا اليوم والابتعاد عن الأجواء السلبية .

حظك اليوم برج القوس الاربعاء 22-3-2023

مهنياً: من يتمتع بالوفاء والإخلاص مثلك يجب ألا يستسلم للأمر الواقع، فأنت قادر على النهوض والسير مجدداً نحو مستقبل أفضل.

عاطفياً: تفهّم تصرّفات الشريك مهما بلغت حدّتها، وخصوصا أنّه تحمّل الكثير بسببك.

صحياً: اعط نفسك عطلة تبتعد خلالها عن كل ما يشغل بالك والجأ إلى القيام بنشاط رياضي معتدل يساعدك على إبقاء توازنك الصحي والنفسي.

حظك اليوم برج الجدي الاربعاء 22-3-2023

مهنياً: مشاريع بالجملة لكن التمويل المطلوب غير متوافر، فحاول أن تشرح وجهة نظرك لعلك تجد آذاناً صاغية.

عاطفياً: الوحدة سلاح قاتل، لكنك ستتخطاها بمساعدة بعض الأصدقاء، وستظهر النتائج سريعاً.

صحياً: إلجأ إلى تناول طعام طبيعي وصحي للمحافظة على حيويتك.

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حظك اليوم برج الدلو الاربعاء 22-3-2023

مهنياً: تنشر أفكاراً أو تستفيد من ظروف مميّزة، قد تقوم بسفر يكون له أثر في أعمالك المستقبلية.

عاطفياً: إذا كنت عازباً تلتقي نصفك الآخر، وقد يتم ذلك حين تكون برفقة أصدقاء لك متزوجين.

صحياً: تجنب كبت عواطفك العميقة لأن الغضب المكبوت يمكنه أن يتسبب بتشنج عصبي وجسدي.

حظك اليوم برج الحوت الاربعاء 22-3-2023

يفتتح لك هذا اليوم أبواباً جديدة وخصوصاً إذا كنت تتعاطى شأناً تجاريّاً أو قضية بيع أو شراء.

عاطفياً: لا تندفع في جدالات قد تجرد العلاقة بينك وبين الحبيب، ويصبح ترميمها صعباً.

صحياً: حاول أن تضبط انفعالاتك وأن تحافظ على أمنك وسلامتك، فهذا اليوم ينذر بالخطر.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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