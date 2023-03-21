حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاربعاء 22-3-2023

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 21 مارس 2023 08:22 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الاربعاء 22-3-2023
مهنياً: احذر الأخطار في حال جازفت في مجالات دقيقة، وانتبه لاستقرار موازنتك، ولا تحمّل نفسك أكثر مما تستطيع.
عاطفياً: حياتك الاجتماعية غنية وخصوصاً في الأعياد حيث تجتمع بالعائلة والأصدقاء برفقة الشريك..
صحياً: لا تدع نفسك تحت ضغوط نفسية كبيرة، أنت بحاجة لاستنشاق الهواء والخروج إلى الطبيعة.
حظك اليوم برج الثور الاربعاء 22-3-2023
مهنياً: قرارات مصيرية حازمة، تجد نفسك مضطراً إلى اتخاذها في ظروف صعبة، وهذا تكون له ارتدادات..
عاطفياً: علاقة قديمة قد تعود إلى الواجهة بعد فراغ ملحوظ، لكن يستحسن توضيح الصورة حتى لا تندم مجدداً.
صحياً: مرافقة الأصدقاء أو المقربين في رحلات ترفيهية تضمن لك عافيتك وحيويتك.
حظك اليوم برج الجوزاء الاربعاء 22-3-2023
مهنياً: كل شيء يسير في مصلحتك، فكن على استعداد لتقبل ما يعرض من مشاريع قد تعود عليك بفائدة كبيرة.
عاطفياً: وجود أشخاص يدعمونك اجتماعياً قد يولد بينك وبين أحدهم علاقة مميزة يمكن أن تتحول إلى حب.
صحياً: أنت معرض لإصابة بالتعب نتيجة الانهماك المتواصل في العمل، لذا عليك أن تنال قسطاً وافياً من النوم وتناول المغذيات.
حظك اليوم برج السرطان الاربعاء 22-3-2023
مهنياً: قد تعطي توظيفاتك مردوداً جيداً وتزداد أرباحك لكن الإمساك بزمام الأمور..
عاطفياً: الشريك ليس مضطراً إلى تحمل ردود أفعالك، فهو قدم الكثير تجاهك وعليك أن تبادله بالمثل سريعاً.
صحياً: لطالما كنت مثالاً للطباع الهادئة. لذا، لا تنفعل اذا كنت ترغب في الحفاظ على الصورة التي أظهرتها للآخرين.
حظك اليوم برج الاسد الاربعاء 22-3-2023
مهنياً: مستفيداً من نصائح الزملاء وخبرتهم يمكنك أن تزيد من مدخولك وتحسن استثماراتك.
عاطفياً: تكثر الصدامات وتعاني على الأرجح عدم تفهم الحبيب حاجاتك الشخصية أو عدم تقديره رغبتك في بعض الحرية.
صحياً: تمر بفترة متشنجة تنعكس توتراً شديداً في الأعصاب، سيطر على نفسك وحاول أن تسترخي ولا تهمل حالتك هذه.
حظك اليوم برج العذراء الاربعاء 22-3-2023
مهنياً: مشاريع جديدة بالجملة، لكنّ المطلوب خطوات مدروسة ومؤكدة تعيدك الى دائرة الضوء مجدداً.
عاطفياً: استقرار وسعادة لافتة في العلاقة بالشريك، ما يترك انعكاسات إيجابية إضافية ويولّد ارتياحاً.
صحياً: تؤثر الضغوط في صحتك، أنت بحاجة إلى المزيد من الراحة الجسدية، خذ قسطاً كبيراً من النوم أو الاسترخاء.
حظك اليوم برج الميزان الاربعاء 22-3-2023
مهنياً: تتمتع بجو مريح وتطمئن الى حسن خياراتك الماضية ويطرأ ما يؤكّد لك ذلك.
عاطفياً: تشعر بنفسك جذاباً وفي أفضل حالاتك، وكأنك خضعت لعملية تغيير شاملة.
صحياً: هدوء وتوازن صحي ينتظرانك هذا اليوم لكنك تعيش حالة من الإثارة الفكرية والعصبية لتحمسك الشديد لأمر عاطفي أو مهني.
حظك اليوم برج العقرب الاربعاء 22-3-2023
مهنياً: حذار نزاعات قد تتفاقم، تحتاج إلى حليف قوي ونافذ وليس إلى المزيد من السلبيات.
عاطفياً: تشهد هذا اليوم اضطرابات كثيرة وخصوصاً مع المقربين والعائلة والجيران، إذ تحاول فرض آرائك عليهم ما ينعكس سلباً عليك.
صحياً: عليك الاهتمام بصحت هذا اليوم والابتعاد عن الأجواء السلبية .
حظك اليوم برج القوس الاربعاء 22-3-2023
مهنياً: من يتمتع بالوفاء والإخلاص مثلك يجب ألا يستسلم للأمر الواقع، فأنت قادر على النهوض والسير مجدداً نحو مستقبل أفضل.
عاطفياً: تفهّم تصرّفات الشريك مهما بلغت حدّتها، وخصوصا أنّه تحمّل الكثير بسببك.
صحياً: اعط نفسك عطلة تبتعد خلالها عن كل ما يشغل بالك والجأ إلى القيام بنشاط رياضي معتدل يساعدك على إبقاء توازنك الصحي والنفسي.
حظك اليوم برج الجدي الاربعاء 22-3-2023
مهنياً: مشاريع بالجملة لكن التمويل المطلوب غير متوافر، فحاول أن تشرح وجهة نظرك لعلك تجد آذاناً صاغية.
عاطفياً: الوحدة سلاح قاتل، لكنك ستتخطاها بمساعدة بعض الأصدقاء، وستظهر النتائج سريعاً.
صحياً: إلجأ إلى تناول طعام طبيعي وصحي للمحافظة على حيويتك.
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حظك اليوم برج الدلو الاربعاء 22-3-2023
مهنياً: تنشر أفكاراً أو تستفيد من ظروف مميّزة، قد تقوم بسفر يكون له أثر في أعمالك المستقبلية.
عاطفياً: إذا كنت عازباً تلتقي نصفك الآخر، وقد يتم ذلك حين تكون برفقة أصدقاء لك متزوجين.
صحياً: تجنب كبت عواطفك العميقة لأن الغضب المكبوت يمكنه أن يتسبب بتشنج عصبي وجسدي.
حظك اليوم برج الحوت الاربعاء 22-3-2023
يفتتح لك هذا اليوم أبواباً جديدة وخصوصاً إذا كنت تتعاطى شأناً تجاريّاً أو قضية بيع أو شراء.
عاطفياً: لا تندفع في جدالات قد تجرد العلاقة بينك وبين الحبيب، ويصبح ترميمها صعباً.
صحياً: حاول أن تضبط انفعالاتك وأن تحافظ على أمنك وسلامتك، فهذا اليوم ينذر بالخطر.