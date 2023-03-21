العرابى: تصريحات وزير المالية الإسرائيلى تحريضية وغير مسؤولة

جدة - نرمين السيد - أدان رئيس المجلس المصرى للشئون الخارجية، السفير محمد العرابى، تصريحات وزير المالية الإسرائيلى - التى أنكر فيها وجود الشعب الفلسطينى، قائلًا إنها لا تخدم الجهود المبذولة لتخفيض التوتر والاحتقان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.





وأضاف العرابى - فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط مساء الاثنين - أن مثل تلك التصريحات التحريضية وغير المسئولة تحمل تطرفا مقيتا، ولن تغير من حقيقة حق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة على أرضه. ودعا رئيس المجلس المصرى للشئون الخارجية المجتمع الدولى إلى رفض تلك التصرفات العنصرية وإلى تحمل مسئوليته فى مساندة شعب فلسطين للحصول على حقوقه المشروعة، محذرا من تداعيات مثل تلك التصريحات على مشاعر العرب والمسلمين فى كل أنحاء العالم.

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