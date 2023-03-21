قطع المياه 12 ساعة اليوم عن بعض مناطق الغربية

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية قطع وضعف المياه اليوم الثلاثاء من الساعة 2 ظهرا حتى الساعة 2 صباحاعن مناطق «سيجر - العجيزى - الحكمة - التجنيد - مجمع الكليات - مبنى القناة السادسة - الأمن المركزى - فيشا سليم - شونى - دفرة - كفر الشيخ سليم - صناديد - منشية جنزور».





وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية إلى أن سبب انقطاع وضعف المياه بالمناطق المذكورة لحدوث عطل مفاجئ بخط المياه قطر 700 مم بجوار مزلقان مرور سالم والمغذى لقرى «كفر مسعود وكفر خضر».

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