طقس الثلاثاء.. الأرصاد تزف بشرى بـ درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد..بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.





ولفتت الأرصاد إلى وجود فرصة لـ سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشرقية ووسط سيناء على فترات متقطعة. وتتكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على مدن القناة وأقصى السواحل الشمالية الغربية، بينما تنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية شرقية، بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة اليوم العظمى الصغرى القاهرة 23 15 العاصمة الإدارية 24 14 6 أكتوبر 23 15 بنهـا 23 15 دمنهور 22 14

وادى النطرون 23 15 كفر الشيخ 22 15 المنصورة 23 15 الزقازيق 24 14 شبين الكوم 24 14 طنطا 23 15 دمياط 20 13 بورسعيد 21 14 الإسماعيلية 24 12 السويس 23 14 العريش 22 11 رفح 22 11 رأس سدر 23 14 نخل 20 9 كاترين 16 6 الطور 24 16 طابا 20 13 شرم الشيخ 24 17 الإسكندرية 21 13 العلمين الجديدة 20 12 مطروح 19 12 السلوم 21 13 سيوة 22 13 رأس غارب 23 15 الغردقة 23 15 سفاجا 24 16 مرسى علم 24 16 شلاتين 27 17 حلايب 24 18 أبو رماد 25 17 رأس حدربة 24 18 الفيوم 23 11 بني سويف 23 11 المنيا 22 10 أسيوط 22 10 سوهاج 23 10 قنا 24 12 الأقصر 25 13 أسوان 26 14 الوادي الجديد 24 12 أبوسمبل 25 1

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