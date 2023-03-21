جدة - نرمين السيد - وقالت دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" أمس الإثنين، إن بخاخة الربو لا تفطر، وكذلك استعمال الحقن عن طريق العضل أو الوريد، والتبريد بالماء من شدة الحرارة.
وأضافت دار الإفتاء أن نقط الأذن إذا كانت طبلة الأذن سليمة تمنع وصولها إلى الحلق لا تفطر، وكذلك الغسيل الكلوى، مشيرة إلى أن أن خلع الأسنان والأضراس إذا لم يدخل شيء إلى الجوف، وتذوق الطعام دون بلعه، ونقل الدم لا يفطر.
وتابعت: "استعمال مرطبات البشرة، والقىء غير المتعمد، والأكل والشرب ناسيا، واستعمال الكريمات والمراهم أيضا لا يفطر.. ودم الحيض والنفاس يفطر ولا يجوز الصيام معهما، وكذلك التدخين، والقيء عمدا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هل بخاخة الربو تفطر الصائم؟.. اعرف الصح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.