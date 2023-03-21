هل بخاخة الربو تفطر الصائم؟.. اعرف الصح

جدة - نرمين السيد - وقالت دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" أمس الإثنين، إن بخاخة الربو لا تفطر، وكذلك استعمال الحقن عن طريق العضل أو الوريد، والتبريد بالماء من شدة الحرارة.

وأضافت دار الإفتاء أن نقط الأذن إذا كانت طبلة الأذن سليمة تمنع وصولها إلى الحلق لا تفطر، وكذلك الغسيل الكلوى، مشيرة إلى أن أن خلع الأسنان والأضراس إذا لم يدخل شيء إلى الجوف، وتذوق الطعام دون بلعه، ونقل الدم لا يفطر.

وتابعت: "استعمال مرطبات البشرة، والقىء غير المتعمد، والأكل والشرب ناسيا، واستعمال الكريمات والمراهم أيضا لا يفطر.. ودم الحيض والنفاس يفطر ولا يجوز الصيام معهما، وكذلك التدخين، والقيء عمدا".