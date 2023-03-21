محافظ الإسماعيلية: إنجازات المنظومة الطبية نتيجة حل المشكلات بشكل فورى

جدة - نرمين السيد - قال محافظ الإسماعيلية شريف فهمى بشارة، إن ما تم تحقيقه على أرض الواقع من إنجازات فى المنظومة الصحية نتيجة تبنى محافظ الإسماعيلية واللجنة العليا للخدمات الطبية فلسفة العمل على حل المشكلات فور رصدها وإن نجاح التجربة سيبدأ من محافظة الإسماعيلية.





وأعرب المحافظ خلال الاجتماع الدورى للمجلس الطبى للمحافظة، عن تقديره لجهود اللجنة العليا لتأمين الخدمات الطبية بمحافظة الإسماعيلية، والتى تضم عضويتها جميع الهيئات والمؤسسات المقدمة للخدمات الطبية، مُثمنًا التنسيق والتكامل الذى تسعى إليه جميع الجهات لتقديم الخدمات الطبية فى نطاق تطبيق معايير الجودة الطبية والحماية للمواطن. بدوره، أكد الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن اختيار محافظة الإسماعيلية لبدء جولته بعد تولى مهام عمله رئيسًا للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، يأتى لأنها من المحافظات الأولى التى انضمت لمنظومة التأمين الصحى الشامل، ولها خصوصية تنفرد بها نظرًا لوجود جامعة قناة السويس ومستشفياتها مما يجعلها تجربة رائدة. وأوضح أن منظومة التأمين الصحى الشامل فى مصر تعد أحد أهم المشروعات القومية التى تعنى بصحة المواطن المصري، وأن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية تعمل على ضمان جودة الخدمة الطبية، وتعد المعيار الأهم فى منظومة الصحة.. كما أن تطبيق معايير الجودة تشمل المنشأة كلها وتعمل على تقليل المخاطر.

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