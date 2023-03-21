اعرف كل سمات فصل الربيع 2023

جدة - نرمين السيد - فصل الربيع 2023
وقالت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، إن فصل الربيع هو فصل انتقالى من برودة وأمطار فصل الشتاء إلى حرارة ورطوبة فصل الصيف، ويتسم، غالبا، بالمناخ المعتدل فى درجات الحرارة.
وأضافت أن عادة ما يشهد فصل الربيع تقلبات جوية حادة وسريعة، حيث تتكون المنخفضات الخماسينية القادمة من الصحراء الليبية، وتتجه إلى الصحراء الغربية لمصر يصاحبها رياح جنوبية غربية نشطة، وهو ما يعرف بـ "رياح الخماسين".
وتابعت الأرصاد: "ينشط أحيانا منخفض البحر الأحمر السودان والموسمى، ويؤثر على جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء، ويؤدى ذلك إلى سقوط الأمطار، التى قد تصل لحد السيول على بعد المناطق فى فصل الربيع.
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