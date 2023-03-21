الأرصاد: فصل الربيع يبدأ رسميا اليوم بارتفاع فى درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه يبدأ اليوم أول فصل الربيع بارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة، ليكون الطقس مائل للدفء على القاهره الكبرى و الوجه البحرى والسواحل الشماليه وجنوب سيناء وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد.





وأوضحت أنه من المتوقع، سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشماليه الشرقية ووسط سيناء، كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشماليه الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة. وأشارت إلى أنه تبقى الظاهرة المؤثرة صباحا هى الشبورة المائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهره الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على مدن القناة وأقصى السواحل الغربية.

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