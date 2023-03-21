حماة الوطن يثمن قرار الرئيس السيسى بالإفراج عن الغارمين والغارمات

جدة - نرمين السيد - ثمن حزب حماة الوطن، فى بيان له، بقيادة الفريق جلال الهريدى، رئيس الحزب، وأحمد العوضى النائب الأول لرئيس الحزب، وطارق نصير، الأمين العام للحزب، والدكتور أحمد العطيفى أمين عام التنظيم المركزى، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الإثنين، بالعفو الرئاسى عن الغارمين والغارمات قبل شهر رمضان المبارك، حيث كلف الرئيس وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بضرورة توفير المساعدات اللازمة لأسر الغارمين المفرج عنهم خلال شهر رمضان المبارك، موضحا أنه تم الإفراج عن 40 سيدة و45 رجلا، وفق قرار العفو الرئاسى.





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