سفارة بريطانية تحتفل بالشراكة مع مصر ببرنامج «صندوق نيوتن-مشرفة»

جدة - نرمين السيد - أطلق على البرنامج اسم "صندوق نيوتن – مشرفة"، تخليدًا لذكرى كل من عالم الرياضيات والفيزياء البريطانى السير إسحاق نيوتن، أحد أكثر العلماء تأثيرًا فى التاريخ، والفيزيائى النظرى المصرى الدكتور على مصطفى مشرفة، الذى ساهم فى تطوير نظرية الكم، حيث يمثل "صندوق نيوتن – مشرفة" أكبر شراكة تاريخية بين مصر والمملكة المتحدة فى مجالات العلوم والابتكار.

بدأ الحفل بكلمات من السفير البريطانى فى مصر جاريث بايلى، وإليزابيث وايت، مديرة المجلس الثقافى البريطانى فى مصر، والدكتور ياسر رفعت، نائب وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تلتها حلقة نقاش حول "دور التعاون الدولى فى العلوم والأبحاث" والذى شارك بها البروفيسور جاى دالى، نائب رئيس الجامعة البريطانية فى مصر، والدكتورة شيماء لازم، مديرة برنامج التعاون الدولى بهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار STDF، والدكتور ماركو زكى، محاضر الكيمياء الحيوية وبيولوجيا الخلية ومؤسس "NILE CAN" بجامعة المنيا والدكتورة إيرين جبريل، مديرة مركز أبحاث النظم الهندسية الذكية بجامعة النيل.

على مدار سبع سنوات وبقيمة 55 مليون جنيه إسترلينى "مشتركة بين الحكومتين البريطانية والمصرية"، ركز برنامج "صندوق نيوتن – مشرفة" على خمسة مجالات رئيسية حددتها الحكومة المصرية كأولويات للتنمية المستدامة طويلة الأجل فى مصر: الإدارة المستدامة للمياه، والطاقة المتجددة، والإنتاج الغذائى المستدام، وعلم الآثار والتراث الثقافى، والرعاية الصحية بأسعار معقولة وشاملة. حيث ارتبطت هذه مجالات الأولوية ارتباطًا وثيقًا باستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، وكذلك أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

منذ إطلاقه فى عام 2014، قدم برنامج "صندوق نيوتن – مشرفة" 282 منحة دراسية لباحثين المصريين للحصول على درجة الدكتوراة، بالإضافة إلى تمويل 69 شراكة بحثية بين جامعات مصرية وبريطانية حيث كان للبحوث المتعلقة بالرعاية الصحية حصة كبيرة منها، بلغت حوالى 69٪ من منح الدكتوراة، وحوالى 22٪ من الشراكات البحثية.

ومن أبرز خريجى نيوتن - مشرفة الذين حضروا الحفل:

- الدكتور ماركو زكى، الحائز على جائزة نيوتن لأبحاثه فى علاج سرطان الكبد.

- الدكتورة إيرين سامى التى قادت فريقًا بحثيًا فى جامعة النيل مع جامعة نوتنجهام لتحويل قشور الجمبرى المجففة إلى أغشية رقيقة من البلاستيك القابل للتحلل الحيوى الذى يمكن استخدامه لصنع أكياس التعبئة والتغليف الصديقة للبيئة.

- الدكتورة شيماء لازم، الحاصلة على منحة نيوتن مشرفة ثلاث مرات، هى أستاذة أبحاث مشاركة فى مؤسسة مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية "SRTA-City"، ويركز عملها على تصميم نماذج أولية للتقنيات التى تخدم المجتمعات الريفية فى مصر، وهى تعمل حاليًا مع شركات الذكاء الاصطناعى "AI" الناشئة فى إفريقيا كجزء من "جوجل ريسرتش فور أنكلوجين" وجوائز جوجل للذكاء الاصطناعى.

- الدكتور ياسر شبانة، الذى طور استراتيجيات التكيف للتخفيف من آثار تغير المناخ على إنتاج القمح والذرة وإنتاج الغذاء فى مصر.

قال السفير البريطانى فى مصر جاريث بايلى: “تكملة للأحداث المتتالية فى السفارة للاحتفال بالخريجين المصريين من المملكة المتحدة وطلاب المدارس، اليوم أنا فخور بالاحتفال بخريجى برنامج "صندوق نيوتن – مشرفة" البريطانى المصرى المشترك، هؤلاء العلماء المتميزون هم قادة الغد، وحدث اليوم هو تكريم لهم ولإرث "صندوق نيوتن – مشرفة"، أحد أكبر شراكات العلم والابتكار بين مصر وأى دولة أخرى، خريجو "صندوق نيوتن – مشرفة" هم أشخاص يعملون على تغيير العالم للأفضل كل يوم، سواء من خلال محاولات لإيجاد علاج السرطان، أو المساعدة فى تحقيق الأمن الغذائى والمائى، أو جعل الأرض مكانًا أكثر أمانًا وصحة واستدامة للعيش فيه. أقول لهم، شكرًا، ونتطلع بثقة إلى نجاحكم فى المستقبل".

وقالت إليزابيث وايت، مديرة المجلس الثقافى البريطانى فى مصر: "يحتفل المجلس الثقافى البريطانى اليوم بإرث من البحث والابتكار والازدهار فى إطار برنامج "صندوق نيوتن – مشرفة".

وواصلت : "منذ أن بدأ فى عام 2014، دعمت هذه الشراكة التاريخية البريطانية المصرية نهجنا طويل الأجل، وهو بناء الجيل القادم من العلماء.. وعلى مدار سبع سنوات، عمل المجلس الثقافى البريطانى مع شركائنا لتمكين تبادل التعلم والأفكار بين العلماء فى المملكة المتحدة ومصر، مواصلة : "من خلال برنامج "صندوق نيوتن – مشرفة"، تم تقديم 282 منحة دراسية للباحثين المصريين للحصول على درجة الدكتوراة، ما أتاح لهم الفرص لإيجاد حلول دائمة للتحديات مثل صحة الإنسان والأمن الغذائى وتغير المناخ".

ولفتت إلى أن هذه أولويات تم تحديدها بشكل متبادل بين المملكة المتحدة ومصر، وسيظل المجلس الثقافى البريطانى ملتزمًا بإتاحة الوصول إلى العلوم والبحوث مع تطور هذه الأولويات بمرور الوقت، مما يضمن استمرارها فى تلبية الأهداف المشتركة بين المملكة المتحدة ومصر".