أوقاف الإسكندرية: تكثيف الدروس الدعوية والخواطر الإيمانية خلال شهر رمضان

جدة - نرمين السيد - وجه وكيل وزارة الأوقاف فى الإسكندرية، الشيخ سلامة عبدالرازق، الأئمة بضرورة بذل قصارى الجهد فى شهر رمضان المبارك للأخذ بأيدى الناس إلى صحيح الدين وإشعارهم بروحانيات هذا الشهر المبارك من خلال تكثيف عقد الدروس الدعوية والخواطر الإيمانية خلال شهر رمضان، بما يتناسب مع روح الشهر الكريم.





كما وجه الشيخ سلامة عبدالرازق، بحسب بيان لمديرية أوقاف الإسكندرية اليوم الإثنين، مدير عام الدعوة الشيخ هاشم الفقى ومدير عام المتابعة الشيخ وسام كاسب، للاجتماع بعدد من الأئمة المتميزين والواعظات بمسجد سيدى أبى العباس المرسى للتأكيد على زيادة التوعية الدينية خلال الشهر الفضيل. وأضاف البيان أن الشيخ سلامة عبدالرازق ألقى محاضرة بمركز إعلام الجمرك حول كيفية الاستعداد لشهر رمضان، موضحًا أن شهر رمضان دعوة لتجديد العهد مع الله على الطاعة وترك المعاصى، ودعوة للتكاتف والتواد والتراحم وكذلك للتكافل والانسجام المجتمعى، ودعوة للتصافى والتصالح مع النفس ومع الآخرين، ولبذل النشاط والهمة وليس للتكاسل والخمول، وفرصة للتعايش كالجسد الواحد والبنيان المرصوص وجمع الشمل والقيم الجميلة بين أفراد المجتمع.

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