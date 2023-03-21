محافظ شمال سيناء يقرر رفع درجة الاستعداد لمواجهة الأحوال الجوية السيئة

جدة - نرمين السيد - تعرضت محافظة شمال سيناء لسقوط أمطار متوسطة وموجة من البرد الشديد، اليوم الإثنين وتسببت الأمطار فى تجمع كميات من المياه فى الشوارع والميادين وأسفل الكبارى والمناطق المنخفضة، وتشهد حركة السير الطرق حذرا شديدا من السائقين لتلافى وقوع حوادث، كما أثرت الأمطار والظروف الجوية غير المستقرة على كافة مظاهر الحياة بالمحافظة ولزم معظم المواطنين منازلهم.





وقرر محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية السيئة.

وقال أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة والمشرف على غرفة العمليات الرئيسية -فى بيان- إن هناك متابعة مستمرة للظروف الجوية، ومتابعة أى تطورات أخرى بالتواصل مع غرف العمليات الفرعية فى مجالس المدن ومديريات الخدمات والأرصاد الجوية وغرفتى وزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء.

وفى شأن آخر، أعلن محافظ شمال سيناء إنشاء محطات لتحلية المياه فى مختلف قرى وتجمعات مركز ومدينة الشيخ زويد لتوفير مياه الشرب للمواطنين، منها محطتان لتحلية المياه سيتم افتتاحهما خلال الأيام المقبلة، إلى جانب حفر 18 بئر مياه للزراعة.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ عددا من المشروعات بمركز ومدينة الشيخ زويد منها محطة تحلية المياه بقبر عمير التى تبلغ طاقتها الإنتاجية 240 مترا مكعبا/ يوم بتكلفة 3 ملايين جنيه، إلى جانب توزيع 10 آلاف شتلة لوز بواقع 300 شتلة لكل مزارع لزراعة 67 فدانا بقرى وتجمعات الشيخ زويد بالمجان، ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، والتى قامت بشتلها محطة البحوث الزراعية بالشيخ زويد.

وأكد المحافظ أن الكهرباء ستصل جميع التجمعات وفقا للمخطط الذى وضعته المحافظة بالتنسيق مع مجلس مدينة الشيخ زويد وشركة الكهرباء.