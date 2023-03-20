التأمينات تعلن موعد صرف زيادة المعاشات الجديدة.. اعرف التفاصيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 20 مارس 2023 11:24 مساءً - قال اللواء جمال عوض رئيس هيئة التأمين الاجتماعي إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه يوم 2 مارس بحزمة حماية اجتماعية بتحسين الأجور في الدولة، وزيادة المعاشات وصرفها بدءًا من شهر أبريل 2023، بدلا من شهر يوليو.

ولفت رئيس هيئة التأمين الاجتماعي خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن زيادة المعاشات بلغت نسبتها 15%، وحدها الأدنى 170 جنيها والأقصى يصل لـ 1635 جنيها، مشيرا إلى أن البرلمان وافق على الزيادة للمعاشات، والتطبيق سيكون من أبريل المقبل.

وعلق اللواء جمال عوض: لن يُضر أي محال للمعاش من قرار الزيادة، و11 مليون مواطن سيستفيدون من الزيادة بتكلفة سنوية تبلغ 55 مليار جنيه، والـ3 شهور تبكير صرف المعاشات عن يوليو فارقهم المالي 14 مليار جنيه، وزيادة المعاشات زادت في الأعوام الماضية من بداية تطبيق القانون 148 زادت في 7 2020، و72021، و4 2022، و11 2022 منحة استثنائية بمبلغ مستقطع بقيمة 300 جنيه كلف 32 مليار جنيه على الدولة، والـ15 % تصرف الأن في 2023، وفي 2021 /2022 تم صرف معاشات نحو 300 مليار جنيه، وكان هذا لرقم في 2019 بلغ 160 مليار جنيه.

وتابع: وخلال سنة ونص تم تغيير 6 ونصف مليون كرت صرف معاش لكروت ذكية، يمكن به دفع فواتير "مياه، كهرباء، غاز" مثل الفيزا، وننتظر 190 مليار جنيه من خزانة الدولة بالموازنة الجديدة.