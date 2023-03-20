وزير القوى العاملة يشهد احتفالية عيد الأسرة المصرية

جدة - نرمين السيد - ألقى وزير القوى العاملة حسن شحاتة، اليوم الإثنين، بالوزارة كلمة بمناسبة احتفالية "القوى العاملة" بعيد الأسرة المصرية، حيث ركز فى كلمته التى ألقاها من "القلب" فى عيد الأم، أن الاحتفال بالأم لا يرتبط بمناسبة بعينها، وإنما فى كل وقت، مشيدا بدور الأم فى رعاية الأسرة، والحفاظ على تماسكها واستقرارها.





وقال "شحاتة"، أنه شارك صباح اليوم فى احتفالية المرأة المصرية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وأن الرئيس مساند وداعم لكافة حقوق المرأة، وإشراكها فى المجتمع، وفى صناعة القرار.

واستقبلت السيدات المشاركات فى الاحتفالية "الوزير" بالورود والزغاريد الذى كرم عدد منهن كأمهات مثاليات، وخلال الحفل أهدت اللجنة النقابية للعاملين بالوزارة برئاسة أحمد رمضان درعها إلى الوزير على دعمه المستمر لدور النقابة فى الحفاظ على حقوق العاملين، والتقط الحضور صورا تذكارية مع "الوزير".

وبحسب بيان صحفى عن "الوزارة": فإن "الوزير" كرم 54 من الأمهات المثاليات وأب مثالى من العاملين بديوان عام الوزارة، والجهات التابعة لها من: مديريات القوى العاملة بالمحافظات، والمركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية، ومجلة العمل، وذلك خلال هذا الاحتفال الذى نظمته الوزارة بالقاعة الكبرى بالديوان العام، بمناسبة عيد الأسرة المصرية للعام 2023، وهن: سهير نصر الليثى، وسميرة هاشم عبد الجواد، ونوال فريد السيد عفيفى، وسميحة محمد محمود مصطفى، وهانم وعبده حسن شموم، وعزة سيد مصطفى محمد، وهناء حمزة محمد على، ومرفت وإبراهيم محمد عامر، وياسمين محمود السيد، وكريمة محمد أحمد الغرباوى، ووداد ولطفى أحمد هاشم، وجيهان مصطفى النعيمى، ونجوى عبد الوهاب عبد المقصود، وسناء عبد الرازق محمد، وناهد محمد كامل محروس، وإيمان عبد الغنى جابر، وفاتن سعد محمد على، وهناوة حمادى الشال، ومرفت محمد إمام أبو النصر، وفتحية سعيد حامد، وإيمان إبراهيم على الشاطر، نفيسة عمر شحاتة، وهبة الله احمد رمضان محمد، وشيرين شكرى خليل، وحنان سمير بشارة، ونجاح عبد الخالق إبراهيم، وعزيزة على حسن شومان، وحنان محمد غريب محمد، وماجدة أبو الوفا محمد حامد، وهدى مجد أبو السعود، ونادية يوسف بطرس واصف، وماجدة السيد هد سلطان، وعائشة العزب مرسى حمد، وأنصاف عبده حمدان، وزينب على عبد الحافظ، وإصلاح أحمد سليمان النجار، ونبيهة صابر محمد حسن، وفوزية عبدالرازق محمد، وسامية محمود حسن إبراهيم، وحنان صبرى أحمد إبراهيم، ومها أحمد زين الدين محمد، وسهير سلامة صقر، وسلوى شحاتة حسين بيومى، وأمانى لطفى عبد الوهاب، ومنى زين العابدين أمين، وفايدة عبد العظيم ليثى محمود، ونجوى سعيد محمد عطية، وآمال محمد طه جاد، وسعيدة عبد الله مراد عبد الله، ومنال خميس طه، وإيمان محمد محرم، ونعمة سعد يوسف عفيفى، وآمال محمد عبده الخالع، ومحمود محمد على مجاهد "الأب المثالى"، بالإضافة إلى تكريم القائمين على تنظيم الاحتفالية وهم: منال عبدالعزيز، وشيرين عبدالحى، وسلوى مصطفى كمال.

وفى تصريحات صحفية له على هامش الاحتفالية قال الوزير أن الاحتفال بأعياد المرأة المصرية ليس مرتبطا بيوم محدد، وإنما هو تقدير وتكريم مستمر، نظرا لمكانتها، ودورها على مدار التاريخ.

وأضاف "الوزير" "أن عيد الأم والاحتفال به يأتى فى شهر يشهد العديد من المناسبات المرتبطة بالمرأة، والتى نجدها فرصة كى نؤكد أن التاريخ المصرى يمتلئ برموز نسائية تمتعت بالدور الايجابى، وقامت على أكتافهن حضارات.

وفى ختام تصريحاته وجه وزير القوى العاملة رسالة للحضور، مفادها: "لقد كانت الأم المصرية على مدار التاريخ شاهدا وصانعا لمجد هذا الوطن العظيم الدى استمد عظمته من روعة الأم المصرية، التى لعبت دورا بارزا فى المجتمع منذ أن شرع أجدادنا فى بناء الحضارة الإنسانية، وإنه لمن حسن الطالع أن نحتفل اليوم فى هذه القاعة بعيد الأم التى تدعم الزوج وتسهر على تربية الأبناء وتشارك فى بناء المجتمع.. الأم التى ولد الوطن من رحمها، واستقر فى وجدانها فباتت هى صوت ضميره وحارس مقدراته، وشريك فى نهضته وتنميته، فتحية إلى كل أم مصرية فى هذا اليوم العظيم".