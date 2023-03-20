«النقارة والزينة والتسويقة».. أهالى قنا يستقبلون رمضان بتقاليد خاصة (صور)

جدة - نرمين السيد - "النقارة والزينة والتسويقة" تقاليد اعتاد على فعلها أبناء محافظة قنا، بصعيد مصر، لاستقبال شهر رمضان المبارك، والتى تعد وسائل للأسر الصعيدية للتعبير عن فرحتهم بقدوم الشهر الكريم.





عادات منذ الصغر



يقول عادل محمود حسان، عامل، 39 عامًا، لـ"دوت الخليج"، إن تلك العادات هى التى تربينا عليها واتخذناها أسوة بالآباء ونورثها للأبناء خاصة فى قرى محافظة قنا، والتى تكون علامات دلالية لاستقبال شهر رمضان المعظم، والتى تبدأ من تعليق الزينات بأنواعها وألوانها المختلفة.



وتابع: أننا فى الصغر وما زال يفعلها الأطفال حاليًا، هو الخروج بـ"النقارة" وهى عبارة عن أى "جركن أو علبة سمن من الصفيح وعصا"، يقرعون عليها تلك المجموعة مرددين "يا رمضان بكرة صيام ونعيش ونصومك يا رمضان"، والتى تعبر عن فرحة الأطفال بهذا الشهر المبارك.



القرى تختلف عن المدن



ويضيف أشرف منصور ذكى، 41 عامًا، أن هناك بعض الأطفال يخرجون أيضًا حاملين الفوانيس، قبل حلول الشهر، بالإضافة إلى أن هناك أناشيد دلالية على حلول شهر رمضان المبارك، مؤكدًا أن القرى تختلف عن المدن فى شكل وطعم استقبال هذا الشهر.



ويشير ذكى، إلى أن أهالى القرى فى قنا، اعتادوا على "التسويقة"، وهى شراء المستلزمات الضرورية من ياميش وبقوليات وعصائر وتمور، والتى يهديها الأب إلى ابنته المتزوجة فى نفس القرية أو فى القرية المجاورة، وهى تكون فى كل موسم أو مناسبة دينية ومن أهمها شهر رمضان المبارك.

وتوضح سمر محمود، معلمة، 49 عامًا، لـ"دوت الخليج"، أن استقبال شهر رمضان فى قرى محافظة قنا، يختلف تمامًا عن المدن، مشيرة إلى أنها تعتاد الذهاب بكامل أفراد أسرتها إلى منزل العائلة فى القرية، قبل أسبوع من رمضان، لبدء التجهيز والاستعداد.



وتلفت أن الفترة التى تسيق شهر رمضان، تكون مخصصة لصناعة الزينة يدويًا، وتكون غالبًا من الورق والعجين، أو من أكياس الشيبسى والبلاستيك، والتى تعتبر أبرز فقرة لاستقبال شهر رمضان المبارك، على عكس أغلب أهالى المدن، الذين يفضلون شراء الزينة على صنعها يدويًا.



مظاهرات فرحة



الدكتور محمود عبدالهادى، الباحث فى التراث، يقول لـ"دوت الخليج"، إن الطقوس والشعائر الخاصة باستقبال الاحتفالات والمناسبات الدينية، خصوصًا لشهر رمضان، تعتمد اعتماد كلى على الموروثات التى اعتاد عليها الأهالى، ومن أهمها تعليق الزينة وتشغيل مكبرات الصوت، وتعليق عناقيد النور والفوانيس على المساجد وبالمنازل.



ويؤكد عبدالهادى، على أن قرى الصعيد اعتادت فى وقت سابق استقبال شهر رمضان ببعض الأناشيد والاغانى التى تعبر عن فرحة المواطنين باستقبال شهر رمضان، مشيرًا إلى أن القرى فى الصعيد تختلف طقوسها عن المدينة، التى ينزح أغلب قاطنيها إلى مسقط رأسهم للشعور بأجواء الشهر الكريم.



ويشير الباحث فى التراث، إلى أنه بمجرد ثبوت رؤية هلال رمضان، وإعلان دار الإفتاء بدء الشهر الكريم، يشرع الأطفال فى القرى بقرع "النقارة"، أسوة بالمسحراتى، وترديد الأناشيد والأغانى من بينها "يا رمضان بكرة صيام..."، وتنطلق من أمام مسجد القرية وتمر فى جميع الشوارع، طالبين باقى الأطفال فى الانضمام لتلك المظاهرة التى تعبر عن فرحة وطول انتظار هذا الشهر.