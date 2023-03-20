شروط الحصول على إعانة مرافق لصاحب معاش العجز الكامل (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويوضح الفيديو جراف التالى هذه الشروط: وكانت وزارة التضامن، أكدت أن معاش العجز الكامل المستديم، يقصد به المعاش الذى أستحق لثبوت العجز الكامل "المرضى / الإصابى" أثناء الخدمة أو بعدها والتى تكون خلال سنة أو بعد أكثر من سنة من ترك الخدمة، وكذلك يقصد بالولد العاجز عن الكسب أى من فئة الأولاد "أبناء وبنات" ممن يكون لديهم عجز بالميلاد أو نتيجة إصابة بمرض أو حادث وقع قبل بلوغ سن الستين يفقدهم 50% من القدرة على الكسب، وأن يزيد السن على 14 عاما، وذلك إذا قررت الهيئة العامة للتأمين الصحى أنه يحتاج إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية.

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