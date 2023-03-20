السيسى ينصف المرأة المصرية بقرارات تاريخية (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويتناول الإنفوجراف التالى، قرارات الرئيس السيسى خلال الاحتفالية:- وخلال الحفل، أصدر الرئيس قرارا رئاسيا بالعفو عن الغارمين والغارمات ممن يقضون عقوبات بمركز الإصلاح والتأهيل والإفراج عنهم قبل حلول رمضان، كما كلف الحكومة بدعم البيئة التشريعية والمؤسيسة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وإصدار قرار بتمثيل المرأة فى مجالس إدارات الهيئات وشركات قطاع الأعمال والشركات التابعة لها.

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