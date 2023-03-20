وزير الطيران يعتمد الخطة الوطنية للسلامة الجوية وتحديثاتها

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور الطيار عمرو الشرقاوى، رئيس سلطة الطيران المدنى، والطيار جون إلياس مستشار وزير الطيران لشئون النقل الجوى، وعدد من رؤساء مجالس إدارات الشركات والهيئات التابعة للوزارة، وكذلك الجهات المعنية بالسلامة الجوية داخل قطاع الطيران.

يأتى ذلك فى ضوء اهتمام وزارة الطيران المدنى، باعتماد الخطة الوطنية للسلامة الجوية، وتحديثاتها ومتابعة تنفيذ خطة العمل الملحقة بها لمواكبة متطلبات المنظمه الدوليه للطيران المدنى.

وأكد محمد عباس، خلال الاجتماع، أهمية وضع معايير وطنية تتوافق مع المتطلبات والتشريعات الموصى بها والصادرة عن المنظمة الدولية للطيران المدنى "إيكاو"، للوصول إلى المؤشرات العالمية، فيما يتعلق بأمور السلامة الجوية وتحقيقا لمبدأ الشفافية والمصداقية.

وأشار إلى أهمية البرنامج الوطنى للسلامة وضرورة تطبيق إستراتيجيات فعالة وقواعد تنظيمية فى مختلف أنشطة الطيران ووضع جدول زمنى لخطة العمل لتحقيق النتائج المرجوة منها.

واستعرض الطيار جون إلياس، مستشار وزير الطيران للنقل الجوى مهام الخطة الوطنية للسلامة الجوية ومعاييرها واللوائح التنظيمية والتشغيلية الخاصة بسلامة الطيران، وما يتبعها من إجراءات، وكذلك الموقف الحالى لأداء السلامة الجوية فى ضوء التحديات التى تواجهها صناعة النقل الجوى، ووضع آلية عمل مناسبة للتغلب على التحديات وفقا لتشريعات المنظمة الدولية للطيران المدنى.

من جانبه، استعرض الطيار عمرو الشرقاوى، رئيس سلطة الطيران المدنى أهمية تنفيذ الخطة الوطنية للسلامة قبل عام 2024، وآلية ترتيب الأولويات والتحديات التنظيمية والقرارات والتوصيات وعوامل التحليل وفقا للتشريعات الدولية والثقافة الإيجابية للسلامة.

وفى نهاية الاجتماع، وجه وزير الطيران المدنى، بسرعة تنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة للوصول إلى نتائج أكثر إيجابية فى أقرب وقت ممكن.