محافظ الغربية يتابع رصف محور المعامل وتطوير كورنيش الغفران

جدة - نرمين السيد - تفقد محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى، اليوم الإثنين، أعمال رصف محور طريق المعامل، والذى يتم إنشاؤه من خلال تغطية ترعة المعامل ورصف الطريق بطول 1800 متر وعرض 9 أمتار، وتابع أيضًا بدء أعمال إنشاء كوبرى السيارات أعلى مصرف المعامل، والذى سيسهل حركة المرور بطريق طنطا السنطة القديم، من خلال ربط مدخل طنطا من كوبرى فاروق حتى نهاية قرية ميت حبيش دون المرور بالطريق القديم.





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