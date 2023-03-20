الأوقاف: افتتاح 57 مسجدًا أول جمعة من شهر رمضان

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة فى بيان اليوم الإثنين، أن إجمالى ما تم افتتاحه من أول يوليو الماضى حتى الآن 960 مسجدًا، منها 783 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و177 مسجدًا صيانة وتطويرًا.

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