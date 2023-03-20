وزير الخارجية يشارك فى فعاليات اليوم الأول لاجتماع كوبنهاجن حول المناخ

جدة - نرمين السيد - شارك سامح شكرى وزير الخارجية ورئيس الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، فى فعاليات اليوم الأول لاجتماع كوبنهاجن الوزارى حول المناخ، والذى تستضيفه الدنمارك ويعقد برئاسة مصرية - إماراتية مشتركة، فى ضوء رئاسة مصر الحالية لمؤتمر المناخ والرئاسة الإماراتية للدورة المقبلة للمؤتمر.





وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن وزير الخارجية سامح شكرى، ألقى كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع، أشاد فيها باجتماع كوبنهاجن الذى أصبح يمثل منصة مهمة لتعزيز عمل المناخ الدولى من خلال ما يتخلله من نقاشات ومباحثات بناءة بين شتى الأطراف الفاعلة المعنية بعمل المناخ.

ونوه بتعاون مصر والدنمارك والإمارات خلال الفترة الماضية فى الإعداد لهذا الاجتماع على النحو، الذى يعزز من العمل المناخى على مختلف المستويات.

واستعرض سامح شكرى، أهم ما تحقق خلال مؤتمر COP27 الذى عقد بمدينة شرم الشيخ فى نوفمبر الماضى، مبرزا ما شهده من اتفاق على إنشاء صندوق لتمويل جهود معالجة خسائر وأضرار تغير المناخ، واعتماد برنامج عمل جديد حول تخفيف تداعيات تغير المناخ، وإقرار خطة عمل حول الانتقال العادل للطاقة هى الأولى من نوعها، بجانب الدعوة لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وذات الانبعاثات المنخفضة.

وأوضح وزير الخارجية، أيضا أهمية تكثيف الأطراف المعنية بالعمل المناخى لجهودها من أجل تعزيز التوافق وإحراز المزيد من التقدم على صعيد تحقيق أهداف عمل المناخ، على نحو يسهم فى الإعداد الناجح لمؤتمر المناخ المقبل COP28.

واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته، أن الوزير شكرى ترأس الجلسة المخصصة لتناول قضية تمويل عمل المناخ، حيث أكد خلالها على ما يمثله تمويل المناخ من ركيزة رئيسية لجهود مواجهة التغيرات المناخية، وخاصة فى الدول النامية، وتنفيذ تعهدات المناخ.

ونوه شكرى فى هذا السياق بمخرجات مؤتمر شرم الشيخ، والتى تضمنت الدعوة للوفاء بالتعهد الخاص بتوفير 100 مليار دولار سنويا لعمل المناخ ومضاعفة تمويل مشروعات التكيف، بجانب توجيه نداء لمؤسسات التمويل وبنوك التنمية الدولية لحشد المزيد من التمويل للعمل المناخى وتسهيل إتاحة الموارد المالية وتقديم المنح، فضلا عن إطلاق الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 لعدة مبادرات حول تمويل المناخ وعلى رأسها مبادرة الديون المستدامة.