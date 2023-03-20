الخارجية: تصريحات الوزير الإسرائيلى بشأن إنكار وجود الشعب الفلسطينى مرفوضة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك تعقيبا على التصريحات التى أدلى بها وزير المالية فى الحكومة الإسرائيلية، والتى أنكر فيها وجود الشعب الفلسطينى بإرثه وثقافته وتاريخه وهويته.

وشدد السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية على رفض مصر الكامل لتلك التصريحات غير المسئولة والتحريضية، وما تحمله من إيماءات عنصرية تنكر حقائق التاريخ والجغرافيا، وتؤجج مشاعر الغضب والاحتقان عند جموع الشعب الفلسطينى، بل وشعوب العالم الحر وأصحاب الضمائر الحية حول العالم.

واعتبر السفير أبو زيد أن مثل تلك التصريحات تقوض المساعى الرامية إلى تحقيق التهدئة بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، ونحن على مشارف شهر رمضان المبارك الذى يتزامن هذا العام مع الأعياد المسيحية واليهودية، وجميعها أعياد ترسى معانى التسامح والسلام واحترام الآخر.