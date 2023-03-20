انعقاد الدورة 14 للجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون التجارى والاقتصادى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك برئاسة المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ودينيس مانتوروف، نائب رئيس الوزراء، ووزير الصناعة والتجارة عن روسيا الاتحادية.

تناول بروتوكول الدورة الرابعة عشرة للجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون التجارى والاقتصادى والعلمى والفنى، والذى وقعه رئيسا الوفدين، العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك بما فى ذلك التعاون التجارى والاقتصادى والصناعى، والسكك الحديدية والبناء والطاقة، وذلك نتيجة للمفاوضات المكثفة بين الخبراء من الجانبين للتوصل إلى البروتوكول النهائى، والذى يعكس رغبة الطرفين فى تطوير التعاون.

وأكد الجانبان، أهمية اللجنة المصرية الروسية المشتركة لتبادل الأفكار، وبناء نتائج ملموسة للمشاريع المشتركة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، واتفقا على زيادة تعميق وتطوير مستوى التعاون.

يعد تنفيذ اتفاقيات وتوصيات اللجنة المشتركة المصرية الروسية الرابعة عشرة أولوية للبلدين، وهو ما سيساهم فى تمهيد الطريق أمام الدورة الخامسة عشرة للجنة المصرية الروسية المشتركة والاستمرار فى البناء عليها فى المستقبل.

ووقع المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة ودينيس مانتوروف، نائب رئيس الوزراء، وزير الصناعة والتجارة لروسيا الاتحادية بروتوكول تعديلات اتفاقية إنشاء المنطقة الصناعية الروسية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.