محمد صلاح يشارك فى تدريبات منتخب مصر غداً استعداداً لمباراتى مالاوى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 20 مارس 2023 08:24 مساءً - ينتظم محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر، فى التدريبات الجماعية للفراعنة بدءاً من غدٍ الثلاثاء، ضمن التحضير لمباراتي منتخب مصر ضد مالاوي ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم إفريقيا كوت ديفوار 2024.

وانطلق معسكر منتخب مصر اليوم، الاثنين، فى بداية معسكره بشهر مارس الجاري استعدادا لخوض مباراتي مالاوي.

واستقبل البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، اللاعبين في اليوم الأول لانطلاق معسكر الاستعداد لمباراتي مالاوي فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية فى كوت ديفوار 2024.

وحرص فيتوريا أيضا على استقبال محمود كهربا ومحمد هاني وهشام صلاح عقب انضمام الثلاثي تحت قيادته، لأول مرة، وعقد معهم جلسة سريعة.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة مالاوي يومي 24 و28 مارس الجاري فى الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار.