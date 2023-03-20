وزير التربية والتعليم يعلن إضافة مادة جديدة لمناهج المرحلة الإعدادية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 مارس 2023 08:23 مساءً - كشف د. رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إعداد مناهج جديدة بالتعاون مع خبراء دوليين لمرحلة الاعدادي، موضحا انها تتضمن مادة ريادة الأعمال لتكون جزء أساسي من المناهج بالاضافة مادة اخرى تخص المشروعات لرفع الوعي بأهمية قطاع ريادة الاعمال.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة و المتوسطة بمجلس النواب اليوم ، الأثنين، مناقشة خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه من إنجازات، ورؤيتها للمرحلة القادمة وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة.

و قال أن المستقبل يحتاج مواصفات مختلفة لخريج الاعلام خاصة و ان المستقبل يتطلب وظائف غير تقليدية.

وأشار وزير التربية والتعليم أن مواصفات الخريج التي نحتاجها تتطلب أن نرسخ فيه مبكرا كيف يفكر في عمل مشروع صغير ويدرس احتياجات العمل مستطردا " طالب المستقبل سوف يقبل علي ريادة الاعمال و ملف المشروعات حتي يتطور الطالب في عصر الثورة الصناعية.

و اختتم قائلا " أجهز جيل جديد يقبل علي مجال ريادة الأعمال"