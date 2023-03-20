محافظ قنا يبحث جاهزية القطاعات الخدمية لمواجهة مخاطر الزلازل

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده اليوم الإثنين بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد، والدكتور أحمد كمال نصارى نائب رئيس جامعة جنوب الوادى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأحمد عبدالخالق مدير إدارة الأزمات بالمحافظة، وجميع وكلاء الوزارة ورؤساء مجالس المدن ورؤساء شركات المرافق.
واستمع المحافظ - خلال الاجتماع - إلى شرح تفصيلى من وكلاء الوزارة ومديرى الجهات المعنية بشأن الإجراءات العاجلة التى سيتم اتخاذها للتعامل مع الموقف حال حدوث الأزمة، حيث تم عرض عدد من المواقف الطارئة التى حدثت بفعل الأمطار والسيول التى تعرضت لها المحافظة فى سنوات سابقة.
وأكد المحافظ - فى نهاية الاجتماع- ضرورة تنفيذ تدريبات ميدانية دورية بشأن الإستعداد والجاهزية لمواجهة كافة الأزمات والكوارث المحتملة، مع تدريب فريق عمل متكامل وفرق تبادلية لتنفيذها.
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