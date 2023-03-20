محافظ جنوب سيناء يفتتح مدرستين بمدينة الطور بتكلفة 17 مليون جنيه

جدة - نرمين السيد - افتتح محافظ جنوب سيناء خالد فودة، اليوم الإثنين مدرسة الفيروز للتعليم الأساسى ومدرسة النصر بمدينة طور سيناء، تضمان 39 فصلًا دراسيًا، بتكلفة إجمالية تتعدى 17 مليون جنيه وذلك ضمن فعاليات احتفالات المحافظة بالذكرى 34 لعودة طابا.





وأشارت المحافظة - فى بيان - إلى أن المحافظ حرص على تفقد الفصول الدراسية وقاعات رياض الأطفال والتجهيزات الخاصة بكل مدرسة، وأكد المحافظ حرصه على التوسع فى إنشاء المدارس الجديدة لاستيعاب الكثافة السكانية، خاصة داخل الأحياء السكنية الجديدة والوديان والقرى، لضمان عدم تسرب الطلاب من التعليم، مشيرًا إلى أنه يجرى تجهيز المدارس الجديدة على أحدث مستوى، وتوفير الوسائل التعليمية الحديثة التى تسهم فى تسهيل وتبسيط العملية التعليمية على الطلاب.

وأوضح "فودة" أن مدرسة النصر التى تم افتتحها اليوم تم إنشاؤها على مساحة 5 آلاف متر مربع، وهى عبارة عن مجمع تعليمى شامل، يتضمن 28 فصلًا دراسيًا ومعامل مجهزة على أعلى مستوى وحجرات أنشطة وصالات متعددة الأغراض وغرفة للمعلمين وغرفة للحارس بتكلفة تتخطى 11 مليون جنيه، كما تستوعب المدرسة كافة المراحل التعليمية بداية من مرحلة رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية، وشهدت إقبالا كثيفا من الطلاب بمختلف المراحل مع بداية افتتاحها هذا العام، لكونها تقع فى أكبر حى سكنى تم إنشاؤه بمدينة طور سيناء.

وأضاف أن مدرسة الفيروز للتعليم الأساسى تم انشاؤها على مساحة 4 آلاف متر مربع، وتضم 11 فصلًا دراسيًا بينهم فصلان لمرحلة رياض الأطفال و6 فصول للمرحلة الابتدائية و3 فصول للمرحلة الإعدادية ومعامل وحجرات للأنشطة وحجرات للمعلمين ومخازن وحمامات، بتكلفة تتخطى 6 ملايين جنيه.

كما افتتح المحافظ معرضا لأعمال الطلاب، وأشاد بالمستوى الدراسى للطلاب داخل المدارس ووعيهم الثقافى والقومى، وقرر صرف مكافأة للطلاب الموهوبين فى إلقاء الشعر، موجها بضرورة الاهتمام بالطلاب الموهوبين وتقديم كافة أنواع الدعم لهم، قائلا: "هؤلاء الطلاب هم مستقبل الوطن، وهم من يحملون راية الدفاع عن الوطن".

من جانبه، قال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم إن القطاع التعليمى يشهد طفرة غير مسبوقة، سواء كان فى مجال التوسع فى إنشاء المدارس الجديدة، أو توسعة وزيادة كثافة الفصول الدراسية ببعض المدارس التى تشهد إقبال لاستيعاب الكثافة السكانية بالمنطقة، أو التجهيزات التى تشهدها هذه المدارس، وذلك بفضل اهتمام محافظ جنوب سيناء بدعم قطاع التعليم وتقديم الرعاية للطلاب بمختلف المراحل التعليمية.

وأشار إلى أنه جرى دعم المدارس داخل الوديان بفصول ذكية، مجهزة على أعلى مستوى، إضافة إلى توفير سبورة تفاعلية داخل معظم المدارس، سعيًا من القيادة السياسية لتطوير التعليم وجعله مواكبًا للتطورات العالمية.