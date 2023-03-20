ميناء العريش البحرى ينظم زيارات ميدانية لطلاب المدارس والجامعات

جدة - نرمين السيد - نظم ميناء العريش البحرى التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالتعاون مع محافظة شمال سيناء زيارات ميدانية لطلاب المدارس والجامعات وشباب الأحزاب، للتعرف على حجم الأعمال التى تتم فى الميناء من تطوير وتوسعة للاستغلال الأمثل لموقعه المميز فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية بالتواصل المجتمعى مع أبناء المحافظة لتوضيح رؤية الدولة التنموية لسيناء وإبراز حجم المشروعات على الأرض.





وذكر بيان أصدرته المنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم الإثنين، أن الميناء يعد المنفذ البحرى الوحيد للمحافظة لتصدير المنتجات السيناوية إلى الأسواق الخارجية، ونظرا لموقعه المتميز كبوابة للربط بين أوروبا وآسيا مما يساهم فى أعمال التنمية ودعم الاستقرار وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

وأكد البيان أنه يتم خلال هذه الزيارات تقديم شرحا تفصيليا عن أعمال التطوير الجارية بالميناء من إنشاء أرصفة جديدة قادرة على استقبال السفن العملاقة، وكذلك إنشاء ساحات تخزينية وربط طرق الميناء بالطرق الدائرية التى تربط شمال سيناء بجنوبها، مما يزيد من القدرة الإنتاجية للمصانع العاملة بسيناء ويساهم فى زيادة الصادرات السيناوية إلى الخارج.. مما يساعد على توفير فرص عمل لشباب المحافظة من أبناء سيناء.

وأوضح البيان أنه فى هذا السياق، أكد وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على حرص الهيئة على التواصل المجتمعى مع أبناء سيناء وإشراكهم وتوعيتهم بالمشروعات التى تقوم بها الهيئة اتساقا مع توجهات الدولة المصرية بتنمية أرض الفيروز مشيرا إلى اهتمام الهيئة بتوعية شباب الجامعات خلال الزيارات التى يتم التنسيق لها مع الجهات المعنية والمحافظة للتعريف بالأعمال والمشروعات على الأرض للشباب والتوعية بأهميتها فى تنمية الاقتصاد الوطنى.

بدوره، قال مدير الميناء محمد شريف، إن الميناء تحرص على التواصل مع أبناء سيناء، وخاصة شباب الجامعات وطلاب المدارس وتصحيح الصورة المغلوطة التى يتداولها البعض تجاه التنمية التى تشهدها الميناء.. بجانب التعرف عن قرب بالتطوير من خلال اصطحاب الوفود فى جولات بحرية لمشاهدة حجم الأعمال التى تتم على أرض الواقع.

تجدر الإشارة إلى أن ميناء العريش البحرى يشهد أعمال تطوير كبيرة سواء من خلال تنفيذ أرصفة بحرية بطول 250 مترا يجرى حاليا التشغيل التجريبى له، ورصيف بطول 915 مترا أو أعمال التكريك وساحات التداول والطرق الداخلية والأسوار والبوابات ورفع كفاءة المبانى، ومن المتوقع انتهاء أعمال تطوير الميناء فى الربع الأول من عام 2024.