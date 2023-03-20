عاجل.. السيدة انتصار السيسى توجه التحية لكل امرأة مصرية بحفل الأم المثالية

جدة - نرمين السيد - وكتبت قرينة رئيس الجمهورية عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك "شرفت اليوم بحضور حفل تكريم الأم المثالية المصرية 2023، وسعدت بوجودى بين نماذج نسائية ملهمة، استطاعت أن تقهر المستحيل والظروف للعبور بأسرتها إلى بر الأمان". وأضافت "تحية اعتزاز منى لكل امرأة مصرية.. هى السند والعون لأبنائها وأسرتها، وكل عام وكل أمهاتنا بخير وسلام".

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