وزير السياحة يشهد توقيع عقود إدارة وتشغيل 3 فنادق جديدة (صور)

وقع على العقود المهندس محمد أمين الدخميسى رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات أرابيلا للتطوير العقارى والتنمية السياحية، وهيثم مطر المدير التنفيذى لمجموعة فنادق ومنتجعات IHG فى الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب غرب آسيا.
وأعرب أحمد عيسى، عن سعادته لتواجده اليوم، مقدما التهنئة لشركتى IHG وأرابيلا على التوقيع الذى شهده اليوم، والذى سيكون بداية نجاح لهذه المنشآت الفندقية المهمة، والتى ستكون إضافة قوية للطاقة الفندقية الموجودة فى مصر.
وتحدث الوزير عن حرص الوزارة على تشجيع فرص الاستثمار الفندقى وزيادة طاقة الغرف الفندقية، بها لتلبية أهداف الوزارة، بشأن تنمية حركة السياحة الوافدة، وزيادة الطلب للوصول إلى المستهدفات الطموحة التى وضعتها الحكومة للسائحين الوافدين من الأسواق العالمية المختلفة.
وأشار الوزير إلى أن الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة فى مصر والتى تهدف إلى تحقيق نمو سريع فى صناعة السياحة يتراوح ما بين 25% إلى 30% سنويا.
ولفت إلى أنه من أبرز محاورها تحسين مناخ الاستثمار السياحى بها وزيادة عدد الغرف الفندقية الموجودة بها خلال الفترة المقبلة، وإتاحة الوصول للمقصد السياحى المصرى بصورة أكبر ومضاعفة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر، وكذلك العمل على تطوير تجربة السائحين فى مصر من خلال تطوير جودة الخدمات المقدمة إليهم بها.
وأكد السيد أحمد عيسى على الدور المهم الذى يقوم به القطاع الخاص سواء المصرى أو العالمى لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر.
وأشار الوزير إلى دور وزارة السياحة والآثار كمنظم ورقيب لصناعة السياحة فى مصر وخاصة فى ظل أهمية هذه الصناعة بالنسبة للاقتصاد القومى وتوفير فرص العمل، حيث تنظم وتراقب الوزارة عمل حوالى 8000 منشأة مختلفة تعمل بالقطاع السياحى فى مصر.
ومن المقرر أن تساهم هذه الفنادق الجديدة فى إضافة أكثر من 500 غرفة فندقية للطاقة الفندقية فى مصر، وذلك فى إطار توسيع والاستجابة للطلب المتزايد على المنتجعات الفاخرة وعروض الضيافة المتميزة فى مصر وتحقيق مستويات جديدة من الرفاهية لإرضاء المسافرين والسائحين حول العالم ولا سيما فى ظل النمو الملحوظ الذى يشهده قطاع الفنادق فى مصر.
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