مرور مفاجئ لوكيل وزارة الصحة بالشرقية على مستشفى أبو حماد المركزى

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بالمتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية.

واطمأن وكيل الوزارة على تواجد القوى البشرية وتقديم الخدمات الطبية بقسم الاستقبال والطوارئ، كما تفقد الأقسام الداخلية بالمستشفى، والتى منها قسم الباطنة.

ووجه بتخصيص الجاون"متعدد الاستخدام" للمرضى المقيمين بها، وإتاحة الجاون "أحادى الاستخدام" لمرضى العمليات الجراحية.

وتأكد من عمل جهاز مولد الأكسجين للتأكد من خلال تجربته، موجها إدارة المستشفى بعمل بعض الصيانات للأسرة الموجودة بالقسم، ونقل طاولة غير مستغلة إلى قسم العيادات، لإعطاء انسيابية فى الحركة بقسم الباطنة.

وحرص على الاستماع إلى ذوى المرضى بقسم الأطفال، والتأكد من رضاهم عن الخدمة المقدمة، وتوافر الأدوية والمستلزمات، وعدم شراؤهم لأى منها منذ دخولهم المستشفى.

وكلف إدارة المستشفى بسرعة عمل الصيانة اللازمة لأعمال السباكة بالتنسيق مع الإدارة الهندسية بمجلس المدينة، نظرا لوجود رشح مياه بإحدى الحوائط بالقسم.

وتابع وكيل الوزارة، تطبيق برنامج الجودة 5S بقسم الحضانات، وقام بمراجعة خطوط سير دخول وخروج الأطفال المبتسرين بالقسم، والذى يسع لعدد 17 حضانة.

وشدد على متابعة أعمال الصيانة الدورية للحضانات وسرعة إصلاح أى أعطال بها، موجها بتخصيص مكان موحد ولائق لتبديل ملابس هيئة التمريض به.

كما تفقد الدكتور هشام مسعود أيضا وحدة الكلى الصناعى، مهنئا العاملين والمرضى بقرب حلول شهر رمضان المبارك، موجها بتنظيم وتعديل مواعيد تقديم خدمة الغسيل الكلوى خلال الشهر المعظم، بما يتناسب مع احتياجات المرضى، كما تلاحظ وجود عدد كبير من الجراكن الفارغة بالقسم، وكلف مدير إدارة التموين الطبى بسرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بها، ونقلها فى 48 ساعة.

ومر أيضا على وحدة العناية المركزة والتى تسع لعدد 10 أسرة، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بها، موجها بعمل دراسة عاجله لتطوير وتوسعة العناية، وتوفير الأماكن البديلة لتقديم الخدمة لصالح المرضى.

وتابع سير العمل بقسم النساء والتوليد والعظام، واطمأن على الحالة الصحية لمرضى العمليات الجراحية بهما، كما تفقد وحدة الأشعة المقطعية، موجها بسرعة مخاطبة الشركة للانتهاء من أعمال الصيانة الخاصة به، مع زيادة الإضاءة بالوحدة.