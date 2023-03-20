وزيرة الهجرة تلتقى 350 من رموز الجالية المصرية فى كاليفورنيا

جدة - نرمين السيد - واستهلت وزيرة الهجرة، بالتأكيد على حرصها للتواصل مع كل المصريين بالخارج، بمختلف دول العالم، لمعرفة طلباتهم واحتياجاتهم والرد على كافة استفساراتهم، وعرض وشرح التيسيرات والمحفزات المقدمة لهم.

وأرسل الدكتور فاروق الباز، مدير مركز أبحاث الفضاء بجامعة بوسطن الأمريكية، خلال اللقاء، فى رسالة مصورة، تحيته للوزيرة سها جندى، معربا عن تقديره لدعمها للمصريين بالخارج وجهودها المستمرة منذ اليوم الأول، مشيدا باتحاد المصريين بالخارج وكذلك ECN الشبكة المصرية للسرطان لدعمهم جهود علاج الأورام بمصر.

واستكملت: "إن التواصل مع المصريين بالخارج يهدف إلى التعرف عليهم وعلى احتياجاتهم ورغباتهم والعمل على تلبيتها، فوفقا لاستراتيجية عمل وزارة الهجرة، فإننا نعمل على إيجاد آليات جديدة من وسائل التواصل، ومنها مبادرة (ساعة مع الوزيرة) للقاء الجاليات المصرية فى كل الدول عن طريق "الفيديوكونفرانس" للاستماع إلى أفكارهم وأطروحاتهم، وتذليل أية عقبات تواجههم وأيضا للاستفادة منهم باعتبارهم قوة ناعمة للدولة بالخارج وأيضا للاستفادة من علمائنا وخبرائنا النابغين بكل الدول وإشراكهم فى عملية التنمية على أرض مصر، كما يتم فيه تقديم كشف حساب لكل الجهود التى يتم العمل عليها.

وأوضحت أنها التقت جاليات فى 38 دولة، مضيفة: "والآن نحن فى كاليفورنيا فى ثالث زيارة خارجية منذ أن توليت المسئولية لألتقى بكم".

وأضافت وزيرة الهجرة، أن الوزارة تسعى للتواصل مع جميع المصريين بالخارج عبر مواقع التواصل الاجتماعى، داعية كل أبناء الجالية لمتابعتها للتعرف على كل المميزات والمحفزات والخدمات التى تقدمها الوزارة تباعا، مؤكدة تواجدها شخصيا وفريق العمل بالوزارة بصفحات المصريين بالخارج بكافة دول العالم وأيضا مجموعات "واتس آب" للتفاعل المباشر معهم.

وأكدت السفيرة سها جندى، أن الوزير لم يعد فى برج عاجى ودوره الأساسى هو التواصل والتفاعل والتعامل مع المواقف والقضايا، مقدمة الشكر لفريق العمل فى الوزارة على دورهم فى التواصل مع المصريين بالخارج على مدى 24 ساعة خلال اليوم.

وتابعت الوزيرة: "تذكروا أن وزارة الهجرة على اسمكم وممثلتكم أمام كل الجهات، ومصر لا تنسى أبناءها ولذلك حرصت على تنفيذ عدد من التيسيرات والامتيازات منها قانون السيارات للمصريين بالخارج".

ولفتت إلى إطلاق أول شركة استثمارية للمصريين فى الخارج، وتم عمل استقصاء للرأى عن أهم المجالات التى يرغبون فى الاستثمار فيها من خلال عقد اجتماع لعدد من المستثمرين المصريين بالخارج، وتم واقتراح بأن يكون هناك صندوق استثمارى أيضا، وتم اختيار مجموعة النواة المؤسسين وقاموا بالتوقيع بالأحرف الأولى قبل وصولى للولايات المتحدة الأمريكية.

وأدارت السفيرة سها جندى وزيرة الهجرة، حوارا مفتوحا مع المشاركين حرصت خلاله على استعراض استراتيجية عمل الوزارة منذ تولى سيادتها المسئولية فى أغسطس الماضى، متضمنة أهم المحفزات والتيسيرات التى عملت عليها الوزارة استجابة لطلبات المواطنين بالخارج والتى تتضمن التيسيرات والخدمات فى مجالات: التعليم والتأمين والإسكان والاستثمار العقارى وتذاكر الطيران العائلية وشهادات الادخار الدولارية بعائد عالى.

وفى نفس السياق، استعرضت سيادتها جهود الوزارة فى تيسير جلب -المصريين بالخارج سيارات بتسهيلات كبيرة، مؤكدة أن الدولة قد استمعت لكافة اقتراحاتهم وعملت على تذليل مختلف المعوقات وإجراء عدد من التعديلات، ليصبح القانون أكثر مرونة، تمثلت أبرزها فى: مد فترة التسجيل ودفع الودائع حتى 14 مايو المقبل، وفتح فترة جلب السيارة حتى 5 سنوات بعد تسديد كامل قيمة الوديعة المستحقة فى المواعيد المعلنة، وخفض القيمة الوديعة من الضرائب الجمركية بنسبة 70٪؜؛ تيسيرا على مختلف الفئات من المصريين بالخارج، مشيرة إلى أن هناك تطبيقا لمعرفة أسعار السيارات والجمارك، ضمن مبادرة "سيارات المصريين بالخارج"، وأن هذا التطبيق متاح للتسجيل وتلقى الطلبات، منذ الإعلان عن المبادرة، عبر الرابط التالى:

أندرويد:

‏https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mcit.eca

أيفون:

‏https://cutt.us/ptD1m

وعلى صعيد التواصل، مع المسئولين فى مختلف دول العالم لخدمة الجاليات المصرية، أكدت وزيرة الهجرة، أن أول زيارة لها للخارج، كانت إلى المملكة العربية السعودية، وتم التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة للتعاون لصالح الجالية بالمملكة وحل أى مشكلات، والتغلب على أية تحديات يواجهونها فى العمل أو الإقامة.

وفى ثانى جولاتها الخارجية، زارت وزيرة الهجرة، دولة الإمارات والتقت وزيرة تنمية المجتمع الإماراتية حصة بنت عيسى بوحميد لبحث تعزيز التعاون المشترك، وشهد اللقاء مناقشة وضع الأرض المخصصة للنادى المصرى بأبو ظبى، للعمل على إنهاء الإجراءات لإعادة الأرض التى كانت مخصصة من قبل للنادى.

كما تحدثت عن مساعى وزارة الهجرة المصرية لتعظيم الاستفادة من تدريب الأيدى العاملة المصرية والتوظيف فى الخارج، والتى كان آخرها استقبال وزير الداخلية الإيطالى ماتيو بيانتيدوزى لبحث تدشين تعاون مصرى - إيطالى على نفس نسق التعاون القائم مع ألمانيا والتى تعتزم الوزارة التوسع فيه ليشمل المزيد من الدول الأخرى الجارى التشاور معها الآن، وجميع هذه الجهود تستهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية ومنح المزيد من البدائل الآمنة للعمالة المصرية للعمل بالخارج.

واستعرضت الوزيرة برامج الزيارات التى تنظمها الوزارة لأبناء الجيل الثانى والثالث من المصريين بالخارج، ومنها وفد "منتدى لوجوس" ولقاءهم دولة رئيس الوزراء وتفاعلهم معه، كما تم تنظيم زيارة بالتعاون مع إحدى أهم المدارس بكندا وهى مدرسة "فلوباتير" المصرية، والتى جاءت ردود أفعالهم بشعورهم بأن مصر هى بيتهم.

واستمرارا للاهتمام بالشباب المصرى بالخارج، أوضحت الوزيرة أنه تم إنشاء مركز وزارة الهجرة لشباب الدارسين المصريين بالخارج "ميدسى"، ولدينا سفراء للمركز فى أكثر من 20 دولة حول العالم، معلنة أنه جارى إنشاء "مجلس المستقبل" لشباب الباحثين، مشيرة إلى أن المصريين بالخارج أصبحوا أيضا وزراء فى الحكومة المصرية.

وخلال اللقاء، تساءل الحضور من الجالية بشأن قانون السيارات وسبب وجوده بشكل مؤقت، وبدورها أشارت الوزيرة إلى أن مصر لديها صناعة للسيارات ورجال صناعة فى هذا المجال وتوكيلات عالمية، حيث تعد مصر الثانية فى إفريقيا فى هذا القطاع، فهذه الفترة التى تم تحديدها جاءت لعدم إحداث تأثير على هذه الصناعة، وفى ردها على تساؤل عن فترة استيراد السيارة وإمكانية شراء من السوق الحرة، وربط الوديعة الدولارية واستردادها بعد 5 سنوات، أكدت الوزيرة، أن من الممكن شراء السيارة من السوق الحرة وسيتم استرداد الوديعة بالجنيه المصرى بسعر الصرف وقتها.

وعن خط طيران مباشر، قالت السفيرة سها جندى وزيرة الهجرة، إنه جارى السعى لتنفيذه بالتعاون مع الجهات المعنية، وعن زيادة تمثيل المصريين فى الخارج فى مجلس النواب، مضيفة أن هناك 8 نواب ممثلين عن المصريين فى الخارج بالبرلمان، معربة عن أمنيتها لزيادتهم ليمثلوا عدد المصريين بالخارج والتنوع الجغرافى لتواجدهم.

وفى سياق آخر، تناول أعضاء الجالية جهود الحفاظ على الهوية الوطنية لأبنائهم، وفى هذا الشأن أكدت السفيرة سها جندى أنه يتم العمل فى إطار المبادرة الرئاسية "اتكلم عربى"، والتى تم إطلاق المرحلة الثانية منها بعنوان "جذورنا المصرية" لتعريف أبنائنا بحضارتهم المصرية وهويتهم الثقافية وربطهم بوطنهم، موجهة الأسر بضرورة الاستمرار فى الحديث باللغة العربية مع أبنائهم والحديث عن حضارتنا العظيمة التى ننتمى إليها.

وبشأن فتح الحسابات لأبناء المهجر فى البنوك المصرية من خلال افتتاح فروع للبنوك فى الغرب الأمريكى، أوضحت الوزيرة أن استضافة بنوك يتطلب موافقة الدول، ولكن هناك بديل حيث تسعى الحكومة للاستجابة لطلباتكم فى إمكانية فتح حساب بالبنوك المصرية من الخارج بإقرار التوقيع الإلكترونى مما سيسهل هذه المهمة، لافتة إلى أن هناك أيضا البريد المصرى الذى به ميزة مهمة جدا وهى أنه يستطيع الوصول لكل بقعة فى مصر.

كما طلب عدد من أبناء الجالية، الحاضرين فى اللقاء، الإسراع بعملية استلام الوحدات الخاصة بهم والتى قاموا بشرائها عن طريق وزارة الإسكان، وهو ما وعدت به الوزيرة، قائلة إنها ستتواصل مع معالى وزير الإسكان لتسهيل ذلك.