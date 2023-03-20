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الاتحاد السودانى يوافق على تأجيل مباراتين للهلال قبل موقعة الأهلي فى الأبطال

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احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 20 مارس 2023 06:30 مساءً - أعلن نادي الهلال السوداني موافقة الاتحاد السوداني لكرة القدم على طلبه بتأجيل مباراتين في الدوري، قبل المواجهة المرتقبة التى تجمعه مع فريق النادي فى الجولة الأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

 

وأكد الهلال، في بيان رسمي، أن الاتحاد السوداني وافق على تأجيل مباراتي الفريق ضد أهلي شندي والأهلي مروي في مسابقة الدوري السوداني قبل مواجهة الأهلي، حيث كان من المفترض أن يلعب الهلال مباراته ضد أهلي شندي غدا الثلاثاء.

 

ويلتقي الأهلي مع الهلال عقب فترة التوقف الدولي في الجولة الأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

 

ويحتل الأهلي المركز الثالث في المجموعة الثانية لدوري الأبطال برصيد 7 نقاط، ويحتاج للفوز على الهلال السوداني صاحب المركز الثاني برصيد 10 نقاط من أجل التأهل.

 

ويحتل صن داونز صدارة المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة، وضمن صن داونز الصعود إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما وصل إلى 11 نقطة، وينتظر حسم البطاقة الثانية الحائرة بين الأهلي والهلال السوداني فى الجولة الأخيرة بدور المجموعات.

 

 

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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