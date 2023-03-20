ضمن مبادرة "كتف في كتف".. مؤسسة "حياة كريمة" تعلن بدء توزيع المليون كرتونة في محافظة بني سويف بالتعاون مع "أبو هشيمة الخير"

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 20 مارس 2023 06:30 مساءً -

في إطار مبادرة "كتف في كتف"، وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أعلنت مؤسسة "حياة كريمة" اليوم الإثنين بدء توزيع المليون كرتونة من المواد الغذائية، على المواطنين الأكثر احتياجًا قبل حلول شهر رمضان المبارك، والتي تنطلق من محافظة بني سويف، بالتعاون مع مؤسسة "أبو هشيمة الخير".

وتشارك مؤسسة "أبو هشيمة الخير" في توزيع 100 ألف كرتونة من المواد الغذائية، وذلك وفقًا لبروتوكول التعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" لتوزيع 200 ألف كرتونة على المواطنين الأكثر احتياجًا في قرى حياة كريمة.













كانت مؤسسة "حياة كريمة" قد أعلنت عن مشاركتها في مبادرة "كتف في كتف" لتوزيع مليون كرتونة من المواد الغذائية على المواطنين الأكثر احتياجًا بكافة محافظات الجمهورية، وذلك في إطار فعالية "كتف في كتف" التي اطلقها التحالف الوطني الجمعة الماضية في إستاد القاهرة الدولي بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتويجًا لجهود المتطوعين في المبادرة.

وتعد مبادرة "كتف فى كتف" أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر، تستهدف توزيع 6مليون كرتونة مواد غذائية قبل حلول شهر رمضان المبارك، لخدمة 20 مليون مواطن في كافة محافظات الجمهورية، بمشاركة 34 كيان تنموي يضم كافة مؤسسات العمل الأهلي في مصر بجانب الاتحاد العام للجمعيات الأهلية. كما أنها تعزز مبدأ التكافل الاجتماعي بين أبناء الوطن، وتدعم ثقافة العمل التطوعي التي تساعد في توسيع شبكة الحماية الاجتماعية من خلال الجهود التى تبذلها الدولة بالتعاون مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدني الشريك الرئيسي في مسيرة التنمية للدولة المصرية.