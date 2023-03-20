هشام آمنة يشهد بروتوكول تعاون مع جمعية رسالة لدعم الأكثر احتياجًا وذوي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 مارس 2023 06:29 مساءً - شهد وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وجمعية "رسالة" للأعمال الخيرية؛ لتقديم الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجًا بالمحافظات، لتمكينهم اقتصاديًا وتوفير دخل ثابت لهم، بتقديم حلول مستدامة ومتكاملة، وإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر للشباب من ذوي الهمم، وتمكين المرأة المعيلة اقتصاديًا، خاصة في قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وقع البروتوكول اللواء أسامة جاد الوكيل الدائم لوزارة التنمية المحلية، والدكتور شريف عبدالعظيم رئيس مجلس إدارة جمعية رسالة للأعمال الخيرية.

وصرح اللواء هشام آمنة، بأن وزارة التنمية المحلية تتعاون مع العديد من الوزارات والجهات بالدولة ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية؛ لدعم ذوي الهمم الاحتياجات الخاصة وتمكينهم في مواجهة التحديات والظروف الطارئة والتغلب عليها وتوفير أفضل سبل الرعاية لهم، ودعم كافة المجالات التعليمية والطبية والترفيهية لهم.

وتابع، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ توليه المسئولية، يولي اهتمامًا خاصُا بذوي الهمم والاحتياجات الخاصة ويصدر توجيهاته المستمرة للحكومة والجهات المعنية بالدولة بتقديم كل الدعم والمساندة لهم، باعتبارهم من الفئات الموجودة في المجتمع التي تتطلب الرعاية والاهتمام وتنمية مهاراتهم ورفع كفاءتهم وتوفير الخدمات التدريبية والتأهيلية لهم، ودمجهم في المجتمع.

مشيدًا بدور جمعية رسالة للأعمال الخيرية وما تقوم به في دعم الأنشطة الخيرية والتطوعية الخاصة بذوي الهمم لتمكينهم ومساعدتهم في مواجهة الحالات الطارئة، للمساهمة في مسيرة التنمية للدولة المصرية، مشيرًا إلى أنه وفقاً للبرتوكول؛ فسوف يتم السماح بإقامة حفلات لأبطال التحدي من "ذوي الهمم" والمرافقين لهم من متطوعي جمعية رسالة بالحدائق العامة والمتخصصة التابعة للإدارة المحلية ومنح التراخيص وتيسير الإجراءات الخاصة بذلك مجاناً خلال عام 2023، وكذا السماح لذوي الهمم وأسرهم بالدخول إلى الحدائق، بمحافظات القاهرة الكبرى ( القاهرة – الجيزة – الإسكندرية ) مجاناً خلال عام 2023.

ومن جانبه أشار الدكتور شريف عبدالعظيم، رئيس مجلس إدارة جمعية رسالة للأعمال الخيرية، إلى أن الجمعية ستقوم بتنفيذ دورات تدريبية وفنية وإرشادية للشباب المستهدفين لتمكينهم للعمل بتلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتأهيل الشباب على إقامة وإدارة مشروعاتهم بنجاح وتطوير المشروعات القائمة وتشجيع المكون المحلي؛ ما يساهم بإمداد القطاع الصناعي بالعمالة بما يوفره من فرص عمل جديدة وتعزيز فرص تمكين المرأة اقتصاديا.